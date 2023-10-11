Швейцарские и чилийские художники выбраны для участия в программе двойного проживания Connect Чили

Искусство ЦЕРН и Швейцарский совет искусств Pro Helvetia объявили о выборе двух художников, Доминика Коха из Швейцарии и Марселы Мораги из Чили, для двойной резиденции Connect Чили. Connect — это премия, которая поддерживает художников, заинтересованных в диалоге между искусством и наукой. В рамках программы художникам предлагалось предлагать идеи для резиденций как в Женеве, Швейцария, так и в пустыне Атакама на севере Чили.

ЦЕРН, известный своими ускорителями и детекторами частиц, а также Европейская южная обсерватория (ESO) и Большая миллиметровая/субмиллиметровая решетка Атакамы (ALMA) в Чили, известная своими астрономическими исследованиями, являются двумя ведущими научно-исследовательскими центрами. Резиденция Connect Чили направлена ​​на содействие конструктивному диалогу между искусством и наукой посредством культурного обмена, демонстрируя взаимодополняющие научные и технологические исследования, проводимые в Швейцарии и Чили.

Доминик Кох из Базеля, Швейцария, создает инсталляции, объединяющие различные области исследований, смешивая их, создавая гибридные переплетения и интеллектуальные встречи. Марсела Морага, чилийская художница, исследует взаимосвязь между природой и культурой в своих рисунках, текстиле и видеоперформансах, разрабатывая новые повествования, связывающие людей и нелюдей.

Во время резидентуры Кох и Морага погрузятся в научные объекты, получив непосредственную информацию о проводимых там исследованиях. Они будут работать вместе с учеными, инженерами и кураторами над исследованием новых форм художественного выражения. Художники превратят свои исследования и опыт в произведения искусства, сокращая разрыв между искусством и наукой.

Connect Чили знаменует собой пятое издание программы Connect, которая ранее включала резидентуры в Южной Африке и Индии. Программа служит платформой для обмена и сотрудничества между художественными и научными сообществами по всему миру. Отборочная комиссия Connect Чили состояла из профессионалов в области искусства и науки.

Эта двойная резиденция представляет собой уникальную возможность для Коха и Мораги погрузиться в сферу физических исследований, находясь в окружении впечатляющей среды ЦЕРН и обсерватории ALMA-ESO в Чили. Целью программы является создание новых творческих процессов и вдохновения посредством междисциплинарного и межкультурного обмена. Он предоставляет пространство для интенсивных исследований на стыке искусства, науки и технологий.

источники:

– Искусство в ЦЕРН и веб-сайт Про Гельвеции