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Cerabyte представляет керамическую пленочную память высокой плотности на выставке SDC 2023

ByГабриэль Бота

сентябрь 26, 2023
Cerabyte представляет керамическую пленочную память высокой плотности на выставке SDC 2023

В своем недавнем объявлении немецкий стартап Cerabyte представил свою замечательную керамическую пленочную память на конференции разработчиков систем хранения данных SNIA (SDC) 2023 года. Эта инновационная технология использует керамические слои толщиной 50-100 атомов для хранения данных. Подобно QR-кодам, лазер или луч частиц создает матрицу данных, которую можно прочитать с помощью методов микроскопической визуализации высокого разрешения или электронно-лучевой микроскопии.

CeraMemory, как ее называет компания, может похвастаться впечатляющими возможностями долговечности и способностью сохранять данные более 5,000 лет. Кроме того, эта керамическая память устойчива к агрессивным, кислотным, радиоактивным средам и электромагнитным импульсам (ЭМИ). Он может выдерживать температуру от -273 до 300 градусов Цельсия.

Картридж, содержащий листы, покрытые керамическим слоем, будет содержать CeraMemory, обеспечивающий скорость передачи данных в ГБ/с. В другом варианте под названием CeraTape планируется использовать гибкую подложку толщиной 5 микрон с керамическим покрытием толщиной 10 нм, что обеспечит исключительную плотность ТБ на квадратный сантиметр и снизит общую стоимость владения хранилищем данных (TCO) в центре обработки данных на 75%.

Технологическая карта Cerabyte включает масштабируемость размеров битов от 100 до 3 нм. К 2030-2035 году прогнозируемая плотность в ТБ/кв. см позволит обеспечить плотность хранения в стойках центров обработки данных от 10 до 100 ПБ для листов и ошеломляющую цифру в 1 ЭБ для CeraTape.

Интересно, что керамическая пленочная память Cerabyte отличается от оптических дисков M-Disc Millenniata. В дисках Millenniata, выпускающихся уже несколько лет, для хранения данных также используются керамические материалы, а заявленный срок хранения данных составляет 1,000 лет. Однако о последних разработках в отношении технологии Millenniata не сообщалось.

Примечательно, что исследователи из Университета Миннесоты в сотрудничестве с Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) добились значительных успехов в технологии спинтроники. Спинтроника, которая полагается на спины электронов, а не на ток, предлагает потенциал для более быстрой и эффективной обработки данных.

Команда из Университета Миннесоты под руководством профессора Цзин-Пин Вана разработала топологический полуметалл путем магнитного легирования, в частности с использованием Fe, в слабом топологическом изоляторе. Этот напыленный топологический полуметалл Pt3Sn действует как проводящий полуметалл, когда магнитное поле прикладывается в плоскости пленки, демонстрируя уменьшенное продольное сопротивление. Работа команды была опубликована в статье Nature Communications.

Этот прорыв в материаловедении может способствовать развитию устройств со спин-орбитальным моментом (SOT) для памяти, таких как MRAM, а также приложений для обработки на основе спина. Исследователи полагают, что это может привести к созданию более энергоэффективных и совместимых с промышленностью SOT MRAM и устройств на основе спиновой логики. Кроме того, они предполагают, что процесс изготовления Pt3Sn менее сложен по сравнению с другими топологическими материалами и может быть включен в традиционную обработку КМОП.

В целом, презентация Cerabyte керамической пленочной памяти высокой плотности на SDC 2023 года в сочетании с разработками Университета Миннесоты в области топологических полуметаллов демонстрирует многообещающее будущее спиновой памяти и логических устройств.

Определения:
– Керамическая пленочная память: технология, в которой для хранения данных используются тонкие керамические слои.
– Устройства спинтроники: устройства, которые полагаются на спины электронов, а не на ток для перемещения и обработки данных, предлагая более быструю и эффективную обработку данных.
– MRAM: магнитное оперативное запоминающее устройство, тип энергонезависимой памяти, которая сохраняет состояния памяти даже при отключении питания.
– Топологический полуметалл: материал, который одновременно проявляет как металлические, так и изолирующие свойства.
– Устройства спин-орбитального крутящего момента (SOT): устройства, которые используют крутящий момент, генерируемый в результате взаимодействия между спином электрона и его орбитой, для управления магнитными состояниями.
– КМОП-обработка: дополнительная обработка металл-оксид-полупроводник, технология, используемая для производства интегральных схем.

источники:
– Cerabyte: внедрение картриджа Cerabyte с использованием керамических слоев толщиной 50–100 атомов для хранения данных. Скорость передачи данных составляет ГБ/с. Будущая дорожная карта включает CeraTape с керамическим слоем толщиной 10 нм для плотности ТБ/кв. см, а будущая дорожная карта с более высокой плотностью использует листы.
– Исследователи из Университета Миннесоты в сотрудничестве с командой Национального института стандартов и технологий (NIST): разработали топологический полуметалл с помощью магнитного легирования. Материал демонстрирует пониженное продольное сопротивление при приложении магнитного поля, что делает его проводящим полуметаллом.
– Nature Communications: публикация, посвященная исследованиям топологических полуметаллов, проведенным Университетом Миннесоты.

(Примечание: URL-адреса были удалены)

By Габриэль Бота

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