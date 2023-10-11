Центральная звезда планетарной туманности проливает свет на ее жизнь

Резюме:

Международная исследовательская группа под руководством профессора Клауса Вернера изучила центральную звезду планетарной туманности, расположенную в рассеянном звездном скоплении. Им удалось определить массу, которую центральная звезда потеряла за время своей жизни, что пролило свет на звездную эволюцию. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysicals.

Рассеянные звездные скопления — это скопления звезд, которые образовались одновременно из плотного облака газа и пыли. Звезды в этих скоплениях одного возраста, но различаются по массе. Чем массивнее звезда, тем быстрее она расходует свое ядерное топливо и превращается в белого карлика. Исследователи использовали звездные скопления в качестве лаборатории для измерения надежности теорий звездной эволюции.

Одна из неопределенностей в теории звездной эволюции заключается в том, сколько вещества теряет звезда за время своей жизни. Потеря массы значительна: такие звезды, как наше Солнце, теряют около половины своей массы к тому времени, когда становятся белыми карликами. Отношения между массой звезды при рождении и ее массой на момент смерти в качестве белого карлика известны как отношение начальных и конечных масс.

Исследовательская группа изучила центральную звезду звездного скопления Мессье 37 и определила, что ее масса равна 0.85 солнечной массы, что указывает на то, что за время своей жизни она потеряла 70% своего вещества. Звезда также имела особый химический состав, указывающий на необычное событие в ее недавнем прошлом.

Это точное определение начального и конечного соотношения масс имеет фундаментальное значение в астрофизике, поскольку оно определяет финальную стадию эволюции звезды, станет ли она белым карликом, нейтронной звездой в результате взрыва сверхновой или черной дырой. Кроме того, выброшенное из звезд вещество способствует химической эволюции галактик и всей Вселенной.

Источник: Университет Тюбингена.