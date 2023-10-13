Расшифровка деградации белка: понимание функции убиквитинлигазы

Исследователи добились значительных успехов в понимании сложного процесса деградации белков, объединив криоэлектронную микроскопию (крио-ЭМ) и методы глубокого обучения. Это революционное исследование проливает свет на функцию ключевой убиквитинлигазы и дает ценную информацию о таких заболеваниях, как рак.

Деградация белка является важным процессом для поддержания клеточного гомеостаза. Он включает в себя целенаправленное расщепление и переработку нежелательных белков, влияя на клеточную активность, такую ​​как регуляция клеточного цикла, гибель клеток и иммунный ответ. В центре этого процесса находится протеасома, центр клеточной переработки. Белки, отмеченные для деградации, несут молекулярную метку, состоящую из цепочки молекул убиквитина, которая прикрепляется ферментами, называемыми убиквитинлигазами.

Изучение процесса полиубиквитинирования исторически было сложной задачей из-за его быстрого и сложного характера. Чтобы преодолеть это препятствие, ученые из Венского биоцентра и Медицинской школы Университета Северной Каролины объединили крио-ЭМ с алгоритмами глубокого обучения. Этот инновационный подход позволил им уловить поэтапный процесс полиубиквитинирования и визуализировать связанные с ним сложные молекулярные взаимодействия.

Исследователи сосредоточились на комплексе/циклосоме, способствующем анафазе (APC/C), убиквитинлигазе, которая играет решающую роль в клеточном цикле. Им удалось разгадать ранее неизвестную механику того, как APC/C присоединяет сигналы убиквитина. Используя нейронные сети, они реконструировали динамические движения APC/C во время полиубиквитинирования, став первыми в исследовании деградации белка.

Сотрудничество было ключом к успеху этого исследования: исследователи из различных групп внесли свой вклад в разработку программного обеспечения и проверку результатов. Значение этого исследования выходит за рамки его непосредственного воздействия, открывая путь для будущих исследований регуляции других убиквитинлигаз. В конечном итоге эти открытия позволят углубить наше понимание белкового метаболизма и его последствий для здоровья человека и болезней, включая рак.

источник:

– «Крио-ЭМ (TR-EM) анализ с временным разрешением полиубиквитинирования субстрата комплексом/циклосомой, способствующим анафазе RING E3 (APC/C)», Татьяна Бодруг и др., Nature Structural & Molecular Biology. DOI: 10.1038/s41594-023-01105-5