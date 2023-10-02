Недавно обнаруженный отсек в клетках: эксклюзивный

Исследователи из ETH Zurich недавно обнаружили ранее неизвестный отсек в клетках млекопитающих, называемый эксклюзивным. Этот отсек состоит из колец ДНК, известных как плазмиды, и расположен в клеточной плазме, что необычно, поскольку большая часть ДНК в эукариотических клетках хранится в ядре. Результаты этого открытия были опубликованы в журнале Molecular Biology of the Cell.

Плазмиды, обнаруженные в эксклюзивоме, могут происходить как из внешних источников, так и из теломер — закрытых концов хромосом. В некоторых раковых клетках теломерные кольца часто образуются путем соединения этих сегментов ДНК. Однако в этих кольцах отсутствует схема производства белка. Исследователи из ETH Zurich продемонстрировали, что ядро ​​клетки избирательно удаляет эти кольца ДНК вместе с плазмидами из внешних источников и откладывает их в клеточной плазме. Этот процесс помогает клеткам различать свою собственную ДНК, которая все еще необходима, и чужеродную ДНК, которая больше не требуется.

Одной из потенциальных функций эксклюзивомы является ее роль в клеточной иммунологической памяти. Исследователи изучали конкретный белок, который связывается с ДНК, включая кольца ДНК. Этот белок может запускать сигнальный каскад, который побуждает клетки выделять вещества-посредники воспаления, указывая на присутствие патогена. Исключительная сома может быть вовлечена в этот процесс и поддерживать иллюзию продолжающейся инфекции, что приводит к аутоиммунным реакциям, таким как системная красная волчанка.

Рут Крошевски, ведущий исследователь, считает, что исключительность — это пережиток ранней эволюции. Эукариотические клетки возникли в результате слияния бактерий с архей, и кольцевая ДНК этих организмов нуждалась в защите. Эксклюсома служит примитивной формой клеточного ядра с более простой структурой оболочки по сравнению с ядерной оболочкой. Причины, по которым плазмиды заключены в эту несовершенную оболочку, до сих пор неизвестны.

Дальнейшие исследования будут сосредоточены на изучении изменений в плазмидной ДНК и механизмов, ответственных за депонирование плазмид в эксклюзивных клетках. Эта недавно открытая органелла открывает различные загадки, которые исследователи стремятся разгадать, проливая свет на увлекательные тонкости клеточных компартментов.

Источник: Высшая техническая школа Цюриха.