Приходящий солнечный ветер: удары и полярные сияния в небе

Солнце вот-вот вызовет событие солнечного ветра, которое принесет как проблемы, так и небесные удовольствия. Этот поток солнечного ветра состоит из потока заряженных частиц, движущихся с ошеломляющей скоростью 500 километров в секунду. Он испускается из небольшой дыры в атмосфере Солнца и, как ожидается, достигнет Земли 12 октября.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило о возможных отключениях радиосвязи в этот период. Эти отключения электроэнергии, которые оцениваются как незначительные и умеренные (R1-R2), могут повлиять на системы связи, использующие радиосигналы.

Однако среди этих потенциальных сбоев стоит ожидать захватывающего явления. Когда солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Земли, он создает потрясающие световые эффекты, известные как полярные сияния. Эти яркие шоу происходят вокруг Полярного круга и являются результатом столкновения заряженных частиц с газами в нашей атмосфере.

Чтобы лучше понять и предсказать солнечные явления, такие как солнечные бури, корональные выбросы массы (КВМ) и солнечные ветры, ученые полагаются на передовые технологии. Солнечные обсерватории, как на земле, так и в космосе, предоставляют ценную информацию о солнечной активности, такой как извержения, вспышки и характер ветра. Космические зонды, такие как солнечный зонд НАСА «Паркер», приближаются к Солнцу, собирая важные данные о его внешней атмосфере и происхождении солнечного ветра. Кроме того, ученые используют передовые компьютерные модели и симуляции, чтобы предсказать, как солнечный ветер может повлиять на магнитное поле Земли, что позволяет им лучше прогнозировать космическую погоду.

источники:

– SpaceWeather.com

– НОАА