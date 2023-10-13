Известный астрофизик и эколог Хьюберт Ривз скончался в возрасте 91 года

Краткое содержание: Астрофизик, защитник окружающей среды и писатель Хьюберт Ривз, известный своим вкладом в понимание Вселенной, скончался в возрасте 91 года. Ривз, обладатель многочисленных наград и наград, считался одним из величайших астрофизиков своего поколения. . Он является автором нескольких книг и публикаций, стремясь поделиться своим увлечением чудесами Вселенной. Ривз родился в Монреале в 1932 году и с юных лет увлекся наукой и внес значительный вклад в эту область. Он изучал термоядерные реакции в звездах и помог разработать теорию происхождения таких элементов, как литий, бериллий и бор. Работа Ривза во Франции привела к оценке содержания тяжелого водорода до образования первых звезд, что послужило доказательством Большого взрыва. Помимо своих научных занятий, Ривз был ярым защитником окружающей среды и был президентом активистской организации Humanité et Biodiversité. Он считал, что астрономия и экология взаимосвязаны и что понимание Вселенной может помочь защитить наше будущее. Ривз мирно скончался, и его последним желанием было «изящный уход». Его наследие как блестящего ученого, страстного защитника окружающей среды и защитника чудес Вселенной будут помнить долгие годы.

Хьюберт Ривз, выдающийся астрофизик, защитник окружающей среды и писатель, скончался в возрасте 91 года. Его сын объявил об этом в социальных сетях, выразив скорбь семьи в связи с утратой. Ривза широко ценили за его вклад в изучение Вселенной и глубокое понимание космоса. Он сыграл заметную роль в развитии теории происхождения таких элементов, как литий, бериллий и бор. Кроме того, он провел обширные исследования термоядерных реакций внутри звезд.

За свою карьеру, охватывающую Квебек, США и Европу, Ривз получил различные награды, в том числе премии Альберта Эйнштейна и Сэмюэля де Шамплена. Он был признан Орденом Канады и удостоен звания кавалера Национального ордена Квебека. Более того, он был удостоен восьми почетных докторских степеней, что еще раз продемонстрировало его почетный статус в области астрофизики.

Как автор Ривз написал около 40 книг и множество публикаций в специализированных научных журналах. Движимый желанием поделиться своей страстью и трепетом перед Вселенной, он также создал несколько шоу и научно-популярных книг. Такие названия, как «Терпение на лазурном берегу» и «Пусьер д'Этуаль», иллюстрируют его усилия сделать сложные научные концепции доступными для более широкой аудитории.

Ривз родился в Монреале в 1932 году и в раннем возрасте полюбил науку. Он углубился в книги, сначала проглотив «Энциклопедию молодости», а затем изучая учебники, которые нашел на чердаке. Его страсть к этому предмету привела его к карьере профессора в Университете Монреаля во время «Тихой революции», времени значительных социальных и политических перемен в Квебеке. Однако Ривз разочаровался в национализме, пронизывающем научное сообщество провинции.

В 1964 году Ривз принял предложение преподавать в Бельгии после того, как его коллеги из Квебека прекратили совместный проект из-за отказа говорить по-английски в лаборатории. В следующем году он присоединился к французской исследовательской группе, где добился заметных успехов в оценке содержания тяжелого водорода до образования первых звезд. По словам самого Ривза, это достижение является одним из наиболее убедительных доказательств существования Большого взрыва.

На протяжении всей своей жизни Ривз был ярым сторонником защиты окружающей среды. В 2001 году он стал президентом активистской организации Humanité et Biodiversité и занимал эту должность до своей кончины. Для Ривза астрономия и экология были переплетены, обе они необходимы для понимания нашего существования и защиты нашего будущего. Связь между нашим происхождением и угрозами, с которыми мы сталкиваемся как вид, побудила его отстаивать важность обеих дисциплин.

Помимо своих научных занятий, Ривз также находил радость в природе и искусстве. Он жил в живописной французской деревне Маликорн, где часто наслаждался прогулками по сельской местности. Преданный музыке, он участвовал в многочисленных оркестровых постановках в качестве рассказчика, исследуя различные способы передачи красоты и богатства вселенной.

Хьюберта Ривза, выдающегося ученого, страстного защитника окружающей среды и защитника чудес Вселенной, будут помнить за его значительный вклад в астрофизику, его преданность экологическим проблемам и его способность доносить сложные научные концепции до более широкой аудитории. Его кончина знаменует собой конец эпохи, но его наследие будет продолжать вдохновлять будущие поколения ученых и астрономов.

Определения:

– Астрофизик: Ученый, специализирующийся на изучении небесных объектов и явлений во Вселенной.

– Термоядерные реакции: ядерные реакции, происходящие при чрезвычайно высоких температурах, например, в звездах.

– Большой взрыв: преобладающая научная теория, объясняющая происхождение и эволюцию Вселенной.

– Активистская организация: группа, занимающаяся продвижением и защитой определенного дела или проблемы.

источники:

- Канадская пресса