Флуоресценция обнаружена у млекопитающих: удивительное открытие

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Западно-Австралийского музея и Университета Кертина, показало, что флуоресценция — явление, при котором существа излучают свет под воздействием ультрафиолетового (УФ) света — чрезвычайно распространено среди млекопитающих. Команда проанализировала 125 видов млекопитающих, как сохранившихся, так и замороженных, из музейных коллекций, и обнаружила, что каждый экземпляр обладает той или иной степенью флуоресценции.

Исследование показало, что флуоресценция у млекопитающих не ограничивается определенной группой, а широко распространена среди различных видов. Сюда входят такие известные животные, как домашние кошки, белые медведи, летучие мыши, горные зебры, вомбаты, леопарды и даже тасманский дьявол. Источники флуоресценции у этих млекопитающих были разными: от костей и зубов до меха, перьев, когтей и даже кожи. Наблюдаемые флуоресцентные цвета также охватывали широкий диапазон, включая красный, желтый, зеленый, розовый и синий.

Используя спектрофотометр, исследователи смогли измерить свет, излучаемый каждым образцом при воздействии ультрафиолетового света. С научной точки зрения, флуоресценция возникает, когда определенные химические вещества на поверхности млекопитающего, такие как белки или каротиноиды, поглощают свет, а затем повторно излучают его на более длинных и более низкоэнергетических длинах волн, что приводит к светящимся цветам.

Исследование показало, что млекопитающие со светлой шерстью демонстрируют более заметную флуоресценцию по сравнению с их собратьями с темной шерстью. Были исключения, такие как карликовый дельфин-спиннер, у которого флуоресценция наблюдалась только в зубах. Исследователи обнаружили, что флуоресценция наиболее распространена и интенсивна среди видов, ведущих ночной образ жизни, а также тех, кто ведет наземный, древесный и роющий образ жизни.

Хотя это исследование подтвердило распространенность флуоресценции среди млекопитающих, ее биологическое значение до сих пор остается предметом споров в научном сообществе. Некоторые предполагают, что это может быть побочным продуктом химии их поверхности. Исследователи также отметили, что будущие исследования должны быть сосредоточены на неконсервированных животных, чтобы получить дополнительную информацию.

Это исследование проливает новый свет на удивительное явление флуоресценции у млекопитающих. Это подчеркивает необходимость продолжения исследований, чтобы лучше понять цель и функцию этого явления у разных видов.

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