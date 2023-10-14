Недавнее звездообразование препятствует точному измерению звездных масс галактик с высоким z

Резюме:

Анализ молодых галактик в ранней Вселенной является сложной задачей, поскольку недавнее звездообразование может затруднить измерение их звездных масс. Наблюдения с помощью таких телескопов, как JWST, подняли вопросы о нашем понимании населения галактик с большим красным смещением. В этой статье утверждается, что наш анализ может быть ошибочным, поскольку мы оцениваем массы, используя модели, основанные на всей истории галактики, в то время как наблюдения отражают только ее текущее состояние. Это несоответствие вносит неопределенности в полученные массы. В статье объясняется процесс построения моделей галактик с высоким z с использованием фотометрических измерений и подбора спектрального распределения энергии (SED). Однако точное воспроизведение истинного спектра и популяции источников в галактике затруднено из-за вырождения между линиями излучения и особенностями поглощения. Кроме того, недавнее звездообразование может привести к неопределенности в оценке истории звездообразования и полученной звездной массы. Чтобы проверить это, в статье представлены модели галактик с разной историей звездообразования. Результаты показывают, что подходящие коды могут давать визуально похожие результаты, но не могут точно воспроизвести истинную историю звездообразования, в частности, не хватает более раннего звездообразования. Таким образом, недавнее звездообразование затрудняет точное измерение звездных масс галактик с высоким z.

Определения:

– High-z: высокое красное смещение; относится к объектам в ранней Вселенной со значениями красного смещения, превышающими 6.

– JWST: космический телескоп Джеймса Уэбба; большой космический телескоп, оптимизированный для инфракрасного излучения, который планируется запустить в 2021 году.

источники:

– Нарайанан Д., Лоуэр С., Торри П. и др. (2022). «Затмение недавним звездообразованием препятствует точному измерению звездных масс галактик с высоким z». Отправлено в ApJ Letters.

– Робертсон Б., Поппинг Г., Гольдштейн Т. и др. (2022). «Сборка скоплений галактик в космическом времени». Астрофизический журнал, 910 (2), 123.