Увлекательная жизнь песчаного журавля

Песчаный журавль — замечательная птица, которая называет своим домом регион Карибу-Чилкотин. Эти древние существа известны своими характерными криками, которые могут распространяться на расстояние до 2.5 миль. У них есть уникальная особенность спиральных трахей, которая позволяет им издавать эти громкие и волнообразные вокализации.

Песчаные журавли — один из пятнадцати видов журавлей, обитающих во всем мире, и единственный вид, гнездящийся в Канаде. Эти величественные птицы являются одними из крупнейших в Северной Америке: их рост превышает метр, а размах крыльев составляет два метра. У них грифельно-серое тело, красный лоб, ярко-белые щеки, длинный черный клюв и ноги.

Эти птицы существуют уже миллионы лет и остались относительно неизменными. Их адаптивность и долговременная память, вероятно, способствовали их выживанию, пережив более 99% всех когда-либо существовавших видов. Журавли на протяжении всей истории занимали значительное место во многих культурах, и их присутствие в Карибу-Чилкотине поистине особенное.

Песчаные журавли предпочитают уединенные места для гнездования, а это значит, что их часто можно увидеть только во время миграции или ближе к концу лета, когда их птенцы подросли. Они прибывают в Британскую Колумбию в период с марта по май и возвращаются на юг в период с сентября по октябрь. Брачные танцы — обычное зрелище весной, поскольку они помогают птицам найти себе пару на всю жизнь.

Эти птицы гнездятся и кормятся на земле в различных местах обитания, таких как болота, болота, сенокосы и пастбища. Они следовали одним и тем же моделям миграции на протяжении тысячелетий, повторно используя места гнездования и селясь в знакомых местах.

У песчаных журавлей медленная скорость размножения: самки обычно откладывают два яйца, но обычно выживает только один птенец и оперяется. Молодые журавли рано развиваются и способны покинуть гнездо через несколько часов после вылупления. Они остаются рядом со своими родителями около девяти-десяти месяцев, прежде чем присоединиться к стае неразмножающихся журавлей.

Хотя в прошлом песчаным журавлям удавалось восстановиться после почти полного исчезновения, человеческая деятельность продолжает представлять угрозу их среде обитания. Нарушения, вызванные такими видами деятельности, как гидроразрыв пласта и перекрытие заболоченных территорий, могут нарушить работу мест гнездования и кормления. Ветровые электростанции также влияют на маршруты их миграции, и их размещение следует пересмотреть.

Учитывая численность населения менее десяти тысяч человек, крайне важно защитить места миграции и гнездования журавлей. Минимизация воздействия на их среду обитания в ходе деятельности человека имеет важное значение для обеспечения их выживания. Эти чувствительные птицы, с их низкой выживаемостью птенцов и поздним возрастом размножения, могут легко стать видом, находящимся под угрозой исчезновения, если их не защитить должным образом.

источники:

– КарибуДикая жизнь