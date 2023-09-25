Быстрое сокращение численности карибских попугаев связано с деятельностью человека, показала древняя ДНК

Новое исследование, опубликованное в PNAS, использовало древнюю ДНК, чтобы пролить свет на сокращение численности попугаев в Карибском бассейне. Исследование было сосредоточено на двух видах: кубинском попугае (Amazona leucocephala) и испанском попугае (Amazona ventralis), и выяснилось, что оба вида когда-то были более распространены и разнообразны, чем считалось ранее.

Исследование помогает объяснить, почему попугаи стали группой птиц, находящейся под наибольшей угрозой исчезновения в мире: 28% всех видов считаются находящимися под угрозой исчезновения. Особенно это касается попугаев, населяющих острова.

Сложная история попугаев с людьми затруднила биологам понимание их прошлого распространения. На протяжении тысячелетий коренные народы и европейские колонисты перемещали попугаев по континентам и между островами. Сегодня попугаев продолжают перевозить.

Чтобы преодолеть эту проблему, исследователи обратились к древней ДНК. Анализируя генетические последовательности археологических образцов и окаменелостей, они смогли собрать воедино историю попугаев рода Amazona. Они сосредоточились на кубинских и испаноязычных попугаях, для которых им удалось получить образцы древней ДНК.

Результаты выявили удивительные открытия. Окаменелости с Багамских островов на самом деле принадлежали латиноамериканским попугаям, что указывает на расширение ареала до прибытия человека. Точно так же кубинские попугаи когда-то обитали на самом большом острове Теркс и Кайкос, но сейчас их нет.

Это исследование подчеркивает важность понимания исторического распределения видов для их сохранения. Зная, где в прошлом процветали попугаи, мы сможем лучше защитить их оставшиеся популяции и сохранить их разнообразие.

Источник: PNAS (URL не указан)