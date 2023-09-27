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История и сокращение численности попугаев в Карибском бассейне: данные окаменелостей, археологии и ДНК

ByВики Ставропулу

сентябрь 27, 2023
История и сокращение численности попугаев в Карибском бассейне: данные окаменелостей, археологии и ДНК

В 1492 году Христофор Колумб описал Карибские острова как место, где тучи попугаев с яркими крыльями закрывали солнце. К сожалению, сегодня более половины известных видов попугаев Карибского бассейна вымерли. Что стало причиной исчезновения этих некогда процветающих популяций?

Недавнее исследование, проведенное группой американских исследователей, направлено на то, чтобы пролить свет на историю и влияние человеческой деятельности на виды попугаев в Карибском бассейне. Острова Куба, Эспаньола и Пуэрто-Рико, а также Багамские острова служат географическим домом для различных видов попугаев, в том числе находящихся под угрозой исчезновения кубинского попугая (Amazona leucocephala) и испаноязычного попугая (A. ventralis).

Изучая ископаемые кости, археологические образцы и образцы ДНК как древних, так и современных попугаев, исследователи стремились реконструировать историческое распространение и разнообразие этих видов. Они обнаружили, что два исследуемых вида попугаев изначально имели больший географический ареал и более разнообразный генофонд во время ледникового периода. Однако со временем человеческая деятельность, такая как оккупация коренных народов (американцев) и европейская колонизация, привела к локальному исчезновению и перемещению этих попугаев.

Исследование показало, что коренные народы перевозили попугаев по континентам и островам на протяжении тысячелетий, и эту практику продолжили европейские колонисты. Завоз попугаев из разных районов Карибского бассейна посредством торговли еще больше усложняет понимание их происхождения. Тем не менее, археологические раскопки предоставили доказательства наличия костей попугаев наряду с другими выброшенными остатками древней еды, что позволяет предположить, что попугаев ценили за их перья и, возможно, даже как источник пищи.

Несмотря на хрупкость костей попугаев, в Карибском бассейне имеется на удивление хорошая летопись окаменелостей по сравнению с другими тропическими регионами. Эти окаменелости, хотя они часто сломаны или фрагментированы, все же могут предоставить ценную информацию в сочетании с анализом древней ДНК.

Понимание долгосрочного взаимодействия между людьми и попугаями имеет решающее значение для восстановления экосистем Карибского бассейна. Это исследование способствует постоянным усилиям по защите и сохранению исчезающих видов попугаев, раскрывая историческую динамику между людьми и попугаями в регионе.

В целом, это исследование подчеркивает сложные отношения между людьми и дикой природой, подчеркивая важность ответственных методов сохранения для предотвращения дальнейшего вымирания и восстановления популяций попугаев Карибского бассейна.

источники:
– GrrlScientist, размещено на сайте Forbes (без URL-адреса)
– Geology.com (без URL-адреса)
– Кристен Грейс / Музей Флориды (без URL)

By Вики Ставропулу

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