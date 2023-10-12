Миссия НАСА OSIRIS-REx сообщает об удивительных открытиях на астероиде Бенну

Миссия НАСА OSIRIS-REx доставила образцы с астероида Бенну, которые проливают новый свет на происхождение жизни на Земле. Астероид возрастом 4.5 миллиарда лет не только содержит больше углерода, чем ожидалось, но и неожиданно обилие воды.

Предварительные данные НАСА предполагают, что строительные блоки жизни можно найти в скалах Бенну. Это захватывающее открытие может революционизировать наше понимание того, как зародилась жизнь на нашей планете.

«Образец OSIRIS-REx — это самый большой богатый углеродом образец астероида, когда-либо доставленный на Землю, и он поможет ученым исследовать происхождение жизни на нашей планете для будущих поколений», — сказал администратор НАСА Билл Нельсон.

Миссия под названием «Происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов, исследование безопасности-реголита» стремилась вернуть 60 граммов образцов астероидов. Однако он превзошел все ожидания, собрав более 250 граммов нетронутых образцов.

Ожидается, что эти образцы предоставят ученым бесценную информацию о формировании и эволюции нашей Солнечной системы. Изучая состав Бенну, исследователи надеются разгадать тайны происхождения Земли и других небесных тел.

Запущенный в сентябре 2016 года космический корабль OSIRIS-REx достиг Бенну в 2018 году и успешно собрал образец в 2020 году. Это историческое достижение ознаменовало первую миссию США по сбору и возврату образца с астероида.

Анализ образцов будет результатом совместных усилий ученых и исследователей со всего мира. Их выводы будут способствовать нашему пониманию фундаментальных процессов, которые привели к возникновению жизни на Земле.

источники:

- НАСА

- Reuters