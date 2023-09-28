Будущее конверсии газа: использование ферментативных реакций для эффективного улавливания CO2

Ученые из Института морской микробиологии Макса Планка в сотрудничестве с университетами Женевы и Радбауда совершили значительный прорыв в области конверсии газа. Выделив фермент из микроорганизма, способного эффективно улавливать углекислый газ (CO2), они открыли дверь к новым возможностям борьбы с выбросами парниковых газов.

Фермент, обнаруженный в метаногене под названием Methermicoccus shengliensis, обладает уникальной способностью превращать CO2 в формиат — стабильное и безопасное соединение, которое можно использовать для хранения энергии и синтеза различных молекул. Исследователи успешно выделили и охарактеризовали этот фермент, продемонстрировав его замечательную эффективность в производстве формиата из CO2.

Что делает это открытие особенно захватывающим, так это однонаправленность фермента. Хотя подобные ферменты могут действовать в обоих направлениях, этот конкретный фермент почти однонаправлен, то есть он эффективно преобразует CO2 в формиат, но имеет очень низкую скорость и низкий выход при выполнении обратной реакции. Это явление происходит только при отсутствии кислорода — важная деталь для использования возможностей фермента.

Чтобы дополнительно изучить потенциал этого фермента по захвату CO2, исследователи разветвили его на электроде. Эта система на основе электродов предлагает значительные преимущества, поскольку она может напрямую доставлять энергию, необходимую для улавливания CO2, без необходимости использования внешних источников энергии или токсичных химических соединений. Кроме того, когда фермент прикреплен к электроду, потери электрического тока минимальны, что обеспечивает эффективную и привлекательную систему конверсии газа.

Ученые отправили очищенный фермент в Женевский университет, где специалисты по электрохимии работают над созданием электродной системы улавливания CO2. Используя эффективное преобразование CO2 в формиат с помощью фермента, эта система может сыграть решающую роль в сокращении выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата.

Последствия этого исследования значительны. Используя возможности ферментативных реакций и электродных технологий, возможно, можно будет разработать более устойчивые и эффективные методы улавливания и утилизации CO2. Это может иметь далеко идущие последствия для отраслей, которые полагаются на процессы с интенсивным выбросом CO2, таких как энергетика, производство и фармацевтика.

Это исследование подчеркивает важность изучения микроорганизмов и их уникальных ферментативных способностей. Понимая и используя их способности, мы можем проложить путь к инновационным решениям для решения глобальной проблемы выбросов парниковых газов.

источники:

– Лемэр/Белхамри/Вагнер, Институт морской микробиологии Макса Планка

– Angewandte Chemie International Edition (2023 г.). DOI: 10.1002/anie.202311981.