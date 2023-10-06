Европейцы практиковали каннибалистические погребальные ритуалы 15,000 XNUMX лет назад: исследование

Недавнее исследование показывает, что древние европейцы, особенно жители Магдалины верхнего палеолита, занимались каннибалистическими практиками во время похорон как форме ритуала. Исследование, опубликованное в Quaternary Science Reviews, проливает свет на широкое распространение каннибализма среди этой группы между 11,000 17,000 и XNUMX XNUMX лет назад.

Исследователи исследовали 25 захоронений в различных европейских странах, включая Францию, Германию, Испанию, Россию, Великобританию, Бельгию, Польшу, Чехию и Португалию. Они обнаружили следы жевания на человеческих костях, использование человеческих черепов в качестве чашек и извлечение костного мозга для пропитания. В некоторых случаях рядом с человеческими останками находили останки животных.

Частота каннибализма среди стоянок Магдалины превосходит любые другие известные случаи среди более ранних или поздних человеческих популяций. Это говорит о том, что каннибализм был методом, который использовали эти люди для избавления от своих мертвецов. Вопреки более ранним теориям, каннибализм был вызван не только необходимостью, но и имел значение как погребальная практика.

По словам доктора Сильвии Белло, одного из соавторов исследования, каннибализм в этот период времени был не просто стратегией выживания, а скорее преднамеренным ритуальным актом. Результаты этого исследования также помогают контекстуализировать открытие чаш из черепа и человеческих костей в пещере Гофа.

Исследование указывает на сдвиг как в генетическом происхождении, так и в погребальном поведении на более поздних этапах эпохи палеолита, что позволяет предположить замену населения по мере миграции эпиграветтских групп на север. Считается, что это изменение в погребальной практике является результатом демического распространения, когда одна популяция заменяет другую и приводит к изменениям в поведении.

Хотя авторы исследования не предоставили немедленных комментариев, их исследование дает ценную информацию о культурных практиках древних европейцев.