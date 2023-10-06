Раскрытие ритуального каннибализма в эпоху верхнего палеолита

Исследователи из лондонского Музея естественной истории сделали удивительное открытие в виде кости, на которой выгравированы отметки, связанные с ритуальным каннибализмом эпохи верхнего палеолита. Это открытие дает дальнейшее понимание культурных практик и верований древних человеческих обществ в этот период времени.

По мнению экспертов, под ритуальным каннибализмом подразумевается намеренное употребление в пищу человеческой плоти в рамках религиозных или церемониальных практик. Считается, что он сыграл значительную роль в духовных и социальных аспектах различных древних культур. Выгравированная кость служит вещественным свидетельством этих практик.

Отметины, обнаруженные на кости, указывают на намеренную гравировку острыми инструментами, что позволяет предположить, что она использовалась в символических или ритуальных целях. Дизайн включает в себя замысловатые узоры и замысловатые линии, которые, возможно, имели религиозное или культурное значение для древних людей, создавших его.

Это открытие дополняет растущее количество свидетельств, подтверждающих существование ритуального каннибализма в эпоху верхнего палеолита. Предыдущие раскопки обнаружили подобные отметины на костях и останках, что указывает на то, что эта практика была не изолированной, а скорее частью более широкого культурного явления.

Хотя точные причины ритуального каннибализма в древних обществах до сих пор в значительной степени неизвестны, считается, что он был связан с религиозными ритуалами, социальной иерархией или даже способом почтить память умерших людей. Выгравированная кость открывает окно в верования и обычаи наших предков, проливая свет на их сложные и разнообразные культурные ландшафты.

Изучая и анализируя эти артефакты, археологи и антропологи надеются получить более глубокое понимание ритуалов, верований и социальных структур древних человеческих обществ. Дальнейшие исследования и исследования в этой области продолжат разгадывать тайны ритуального каннибализма в эпоху верхнего палеолита.

источники:

– Лондонский музей естественной истории.

- Reuters