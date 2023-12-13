Новое исследование раскрывает уникальный процесс замены зубов у тасманских дьяволов

Резюме:

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Тасмании, сделало удивительное открытие о процессе замены зубов у тасманских дьяволов. В отличие от большинства животных, у которых есть набор молочных зубов, которые позже заменяются взрослыми зубами, у тасманских дьяволов есть только один набор зубов, который служит им на протяжении всей жизни. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, проливает свет на эту отличительную эволюционную адаптацию.

Традиционная замена зубов предполагает постепенный переход от молочных зубов к взрослым. Однако тасманские дьяволы выработали совершенно другой механизм. Когда рождаются тасманские дьяволята, у них крошечные зубы, соответствующие их маленькому телу. По мере того, как они растут, их зубы постепенно прорезываются из челюстей и десен, расширяясь дальше, чтобы вместить более крупный рот и голову животного.

Отсутствие отдельного набора взрослых зубов у тасманских дьяволов позволяет им сосредоточиться на том, чтобы стать независимыми и прокормить себя в гораздо более молодом возрасте. Этот уникальный процесс замены зубов позволяет растущему животному удерживать и потреблять мясо, а также является средством самозащиты.

В исследовании также подчеркивается, что это явление характерно не только для тасманских дьяволов. Подобные закономерности прорезывания зубов наблюдались у других видов сумчатых, таких как кволлы и тилацины, а также у древних сумчатых, таких как гигантские борхиениды и саблезубые из Южной Америки.

Кроме того, полученные результаты имеют практическое значение для исследователей, изучающих тасманских дьяволов, особенно для тех, кто наблюдает за животными в целях исследования опухолей на лице. Понимание возраста изучаемых животных имеет решающее значение для точного анализа.

В целом, это новаторское исследование бросает вызов нашему пониманию замены зубов у млекопитающих и демонстрирует невероятное разнообразие эволюционных адаптаций у разных видов. Это еще раз подчеркивает уникальные качества тасманских дьяволов и их жизненно важную роль в экологическом ландшафте.