Астрофизик Хьюберт Ривз умер в возрасте 91 года

Астрофизик Хьюберт Ривз, известный своим вкладом в популяризацию космической науки, скончался в возрасте 91 года. Ривз родился в Монреале 13 июля 1932 года и рано увлекся историей Вселенной. Он преуспел в физике и сделал карьеру в астрономии, получив докторскую степень в Корнелльском университете.

Ривз работал научным консультантом НАСА в 1960-х годах, а позже стал директором по исследованиям Национального центра научных исследований Франции (CNRS). На протяжении всей своей карьеры он писал книги и снимал документальные фильмы, исследующие фундаментальный вопрос о том, имеет ли Вселенная смысл.

Помимо своей работы в области астрофизики, Ривз был активным защитником окружающей среды. В 2014 году он страстно призвал политиков принять меры, чтобы предотвратить превращение планеты в непригодную для жизни. Он считал, что спасение планеты — дело сердца, и подчеркивал, что экология включает в себя миллионы мелких проблем, решение которых требует ежедневной самоотдачи.

Сын Ривза, Бенуа Ривз, объявил о кончине своего отца в Facebook, выразив горе семьи и заявив: «Наш дорогой отец ушел, чтобы присоединиться к звездам».

Хьюберт Ривз оставил после себя научное наследие и приверженность делу сохранения нашей планеты. Его будут помнить за его способность увлекать аудиторию своим энтузиазмом в отношении космической науки и его приверженностью повышению осведомленности о проблемах окружающей среды.

Название: Канадско-французский астрофизик Юбер Ривз умер в возрасте 91 года

Источник: Phys.org

Определения:

Астрофизик – учёный, изучающий небесные объекты, в том числе звёзды, галактики и Вселенную в целом.

Популяризация – сделать тему более доступной и привлекательной для широкой публики.

Пространство-время - концептуальная основа, в которой физические события происходят одновременно в пространстве и времени, как описано в теории относительности Эйнштейна.

Жажда знаний – сильное желание и любопытство к получению новой информации и понимания.

Созвездия – группы звезд, образующие узнаваемые узоры или формы.

Докторантура – ​​высшая академическая степень, присуждаемая университетом или колледжем за передовые исследования.

CNRS – Национальный центр научных исследований, крупнейшая государственная исследовательская организация Франции.

Активист экологической кампании – тот, кто выступает за защиту окружающей среды и работает над достижением позитивных изменений.

Елисейский дворец – официальная резиденция президента Франции.

AFP – Agence France-Presse, ведущее международное информационное агентство.