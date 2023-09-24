Canadarm3: вклад Канады в исследование Луны

Канадское космическое агентство (CSA) добилось успехов в международном освоении космоса благодаря своему последнему творению Canadarm3. Canadarm3, разработанная бывшим аспирантом Университета штата Техас Джамилем Шарифом, представляет собой автономную систему, состоящую из двух роботизированных рук, которые будут прикреплены к космической станции НАСА Gateway на лунной орбите. Эта новаторская миссия обеспечит расширенный обзор поверхности Луны, который в противном случае был бы недоступен с Земли.

Canadarm3 — это последняя версия предыдущей системы роботизированного манипулятора CSA Canadarm. Оригинальный Canadarm был заказан НАСА в 1970-х годах для разгрузки грузов с космических кораблей. С тех пор Canadarm совершила множество подвигов, включая запуск спутников на орбиту, захват дрейфующих спутников для ремонта, помощь астронавтам в выходах в открытый космос и сборку Международной космической станции (МКС). Canadarm мог поднять более 30,000 XNUMX килограммов, используя минимальное количество электроэнергии.

Хотя Canadarm завершила свою последнюю миссию в 2011 году, CSA создала новую версию под названием Canadarm2. Canadarm2 длиной 17 метров выполняет задачи по техническому обслуживанию вокруг МКС, перевозит припасы и астронавтов, а также осуществляет «космические ловли», стыкуя прибывающие беспилотные корабли. Он предназначен для автономной работы и может заменять собственные детали в космосе.

Canadarm3 станет важной вехой в освоении космоса, поскольку он присоединится к космической станции Gateway на лунной орбите. Gateway будет запущен в 2025 году и станет первой космической станцией на лунной орбите. Его цель — дать возможность наблюдать за лунной поверхностью, понять последствия для здоровья пребывания за пределами магнитного поля Земли, протестировать новые технологии и послужить трамплином для будущих миссий на Марс. Canadarm3 будет помогать с обслуживанием, управлением транспортными средствами, «ловлей» транспортных средств и выполнением различных других задач на борту шлюза. Его расширенные возможности искусственного интеллекта могут даже позволить ему выполнять задачи, не выполняемые вручную, и оптимизировать использование ресурсов.

В обмен на свой вклад в миссию Gateway CSA получит возможность проводить коммерческую космическую деятельность, научные демонстрации и отправлять канадских астронавтов на Луну. Фактически, Джереми Хансен будет частью экипажа миссии «Артемида II», что сделает его первым канадским астронавтом, совершившим полет на Луну.

Роботы Canadarm не только расширяют присутствие Канады в космосе и углубляют наши знания о Вселенной, но и способствуют развитию робототехники, которая имеет практическое применение на Земле. Технология, используемая в этих системах, проложила путь к инновациям в здравоохранении, таким как NeuroArm, первый робот, способный выполнять нейрохирургические операции внутри аппарата МРТ.

источники:

– Новейшая система роботов-манипуляторов Канадского космического агентства выйдет на лунную орбиту.

- Веб-сайт Канадского космического агентства