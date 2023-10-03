Увлеченные астрономы из ОАЭ едут в США, чтобы стать свидетелями солнечного затмения «Огненного кольца»

Увлеченные астрономы и наблюдатели из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планируют поехать в Соединенные Штаты, чтобы стать свидетелями предстоящего кольцевого солнечного затмения, широко известного как затмение «огненное кольцо». Затмение, которое произойдет 14 октября, не будет видно в арабском регионе.

Во время кольцевого солнечного затмения Луна движется перед Солнцем, частично закрывая его и создавая великолепное кольцо нефильтрованного солнечного света, известное как кольцо. Генеральный директор Dubai Astronomy Group Хасан Аль Харири объяснил, что затмение будет видно в США, особенно на западном побережье, в странах Карибского бассейна и Южной Америке. Ожидается, что это будет одно из самых длинных и ярких затмений за последние годы.

Чтобы обеспечить безопасное наблюдение астрономического явления, необходимо использовать соответствующие защитные очки. Продолжительность видимости варьируется в зависимости от места на пути затмения: от чуть более минуты до почти пяти минут.

Хотя затмение не будет видно в ОАЭ, Дубайская астрономическая группа планирует транслировать это событие в прямом эфире на своем канале YouTube и в других социальных сетях. Это позволит наблюдателям за небом со всего мира стать свидетелями уникального явления.

Последнее кольцевое затмение, видимое в ОАЭ, произошло в декабре 2019 года, а предыдущее событие произошло 172 года назад. Солнечное затмение происходит, когда Луна располагается прямо между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на нашу планету. Кольцевое затмение, в отличие от полного, не закрывает Луну полностью и создает впечатление темного диска, окруженного светящимся кольцом.

Кольцевое солнечное затмение должно начаться в Орегоне в 12.13:8.13 по восточному времени (1.03:14 по времени ОАЭ) и закончится в Соединенных Штатах примерно в 1.19:30 по восточному времени. Затем он продолжит свое движение на юго-восток в сторону Центральной и Южной Америки. В Вашингтоне частное затмение начнется в полдень 2.39 октября и достигнет своего пика в XNUMX:XNUMX по восточному времени, при этом примерно XNUMX процентов солнечного диска будет скрыто Луной. Затмение завершится в XNUMX:XNUMX по восточному времени.

Это небесное событие привлечет внимание астрономов и наблюдателей за небом во всем мире при участии НАСА и различных астрономических обществ Северной и Южной Америки. Это также послужит подготовкой к еще одному полному затмению, которое состоится в США в апреле следующего года.

Источник: Khaleej Times, Дубайская астрономическая группа.