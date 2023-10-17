Понимание теории сборки: исследование взаимодействия между эволюцией и физикой

Эволюцию и физику часто рассматривают как две разные области, но недавние статьи, опубликованные в престижных журналах, попытались соединить эти дисциплины. Однако одна из этих статей, в частности, подверглась критике за плохое написание и искажение взаимосвязи между эволюцией и физикой.

Плохо написанная статья знакомит с теорией сборки, которая предлагает понимание природных условий, которые делают возможным комбинаторную химию и генерацию сложных молекул. Однако авторы-химики ошибочно утверждают, что физика и биология несовместимы. На самом деле эволюция полностью совместима с физикой, и это давно признано.

Теория сборки представляет собой структуру, целью которой является переопределить концепцию «объекта» по отношению к законам физики. Теория предполагает, что объекты могут включать в себя физические объекты, такие как атомы, а также нефизические концепции, такие как человеческие языки и мемы. Однако в статье не удается адекватно объяснить эту теорию, что вызывает путаницу и затрудняет понимание.

Чтобы лучше понять теорию сборки, полезно подумать о ней с точки зрения химии. Представьте себе, что вы смешиваете смесь простых химических веществ и наблюдаете за реакциями. Результатом обычно будет комбинация полимеров, каждый из которых собран из случайного расположения простых химических веществ. Однако в действительности мы часто наблюдаем ограниченное количество наиболее предпочтительных комбинаций. Это похоже на то, как эволюция выбирает ограниченное количество функциональных белков из огромной потенциальной популяции.

Теория сборки предполагает, что любую популяцию молекул можно увидеть в результате минимального количества шагов, необходимых для сборки, а также количества имеющихся копий. При этом признается, что на окончательную популяцию влияют история и непредвиденные обстоятельства ранних этапов сборки. Теория полезна для количественного различия между случайно собранными полимерами и полимерами, образованными из нескольких копий одного мономера.

Хотя у теории сборки есть потенциальные применения, важно признать ее ограничения и избегать искажения взаимосвязи между эволюцией и физикой. Эволюция остается в соответствии с законами физики и может быть понята в рамках существующих структур.

источники:

– Первоисточник статьи Андрея Онуфриенко