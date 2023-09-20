Потенциал океанов хранить углекислый газ и смягчать последствия изменения климата

Океаны Земли покрывают значительную часть ее поверхности, примерно 70%, и обладают способностью хранить углекислый газ — парниковый газ, который способствует изменению климата. Способность океанов улавливать и удерживать углекислый газ широко изучается учеными, пытаясь понять динамику и потенциал связывания углерода.

Геологическая служба США (USGS) и ее партнеры проводят исследования по изучению различных аспектов хранения углерода в океанах. Эти исследования направлены на определение того, как углерод попадает в океаны, количество углерода, который в настоящее время связывается, потенциал увеличения улавливания и продолжительность сдерживания углерода. Кроме того, ученые изучают роль некоторых минералов в улучшении процесса хранения и смягчении закисления океана.

Одной из областей внимания Геологической службы США является выброс углерода из приливно-отливных болот в океаны. Приливные водно-болотные угодья служат связующим звеном между сушей и морем, а растения в этих районах поглощают углекислый газ из атмосферы. Часть этого углерода сохраняется в корнях растений и почве, а часть переносится в морскую воду. Оставшийся углерод выбрасывается обратно в атмосферу в виде углекислого газа. Изучение этого движения углерода дает ценную информацию о смягчении последствий закисления океана.

Другой проект под руководством Геологической службы США изучает возможность добавления минерала оливина на береговую линию для увеличения накопления углерода в океанах. Известно, что оливин естественным образом поглощает углекислый газ и может быть завезен в прибрежные районы в виде светло-зеленого песка. Исследователи изучают, как оливин меняет химический состав морской воды и может ли он эффективно улавливать и удерживать углекислый газ, выделяемый из водно-болотных угодий.

Эти научные усилия играют решающую роль в принятии решений правительствами, организациями и частными предприятиями, занимающимися землепользованием и восстановлением прибрежных территорий. Понимание возможностей хранения углерода в океанах помогает в планировании инфраструктуры, решении проблем повышения уровня моря и эрозии, а также в оценке стратегий по сокращению атмосферного углерода.

Геологическая служба США использует различные методы измерения углеродного обмена, в том числе прозрачные цилиндрические камеры для мониторинга газообмена между экосистемами и атмосферой. Сенсорная технология используется для измерения потока воды между водно-болотными угодьями и океаном, а также для анализа химического состава воды. Объединив эти измерения со спутниковыми снимками, ученые смогут оценить движение углерода в водно-болотных угодьях и потенциал увеличения накопления углерода в океанах.

Совместное партнерство имеет важное значение для этих исследовательских усилий. Геологическая служба США работает вместе с федеральными агентствами, научными учреждениями и отраслевыми партнерами, чтобы расширить базу знаний и стимулировать инновации в области улавливания углерода. Такие партнеры, как Национальная ассоциация океанических и атмосферных исследований, Служба национальных парков и Океанографический институт Вудс-Хоул, вносят свой опыт и ресурсы для содействия комплексным исследованиям.

В целом, изучая потенциал океанов по хранению углекислого газа, ученые открывают двери для эффективных стратегий смягчения последствий изменения климата. Понимание роли водно-болотных угодий и океанов в углеродном цикле способствует выработке комплексного подхода к решению проблем антропогенных выбросов углерода и изменения климата.

Определения:

– Связывание углерода: процесс улавливания и хранения углекислого газа для уменьшения его выбросов в атмосферу.

– Закисление океана: продолжающееся снижение pH океанов Земли, вызванное, главным образом, поглощением углекислого газа из атмосферы.

– Оливин: минерал, который естественным образом поглощает углекислый газ и может быть использован для увеличения запасов углерода в океанах.

источники:

– Геологическая служба США (USGS): https://www.usgs.gov/index.php/

– Национальное управление океанических и атмосферных исследований (НОАА)

- Служба национальных парков

– Океанографический институт Вудс-Хоул

– Веста

– Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)

– Университет Коннектикута

– Смитсоновский центр экологических исследований

– Калифорнийский государственный университет Ист-Бэй

– Городской колледж Нью-Йорка

– Сильвеструм Климат Ассошиэйтс