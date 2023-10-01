Использование генеративного ИИ для исследования проблемы P и NP

Недавняя статья под названием «Модель большого языка для науки: исследование P и NP» исследует потенциал генеративного ИИ в решении одной из наиболее важных нерешенных проблем в информатике. Вопрос, лежащий в основе этой проблемы, заключается в том, равно ли P (полиномиальное время) NP (недетерминированное полиномиальное время).

Ведущий автор Цинсю Донг и группа исследователей из Microsoft, Пекинского университета, Бэйханского университета и Пекинского университета технологий и бизнеса использовали модель большого языка OpenAI GPT-4, чтобы углубиться в эту проблему. Они использовали метод Сократа, выполняя серию подсказок и ответов с помощью GPT-4, чтобы получить полезную информацию.

Исследователи обнаружили, что GPT-4 имеет тенденцию поддерживать вывод о том, что P не равно NP. Они утверждают, что эта работа демонстрирует, что большие языковые модели могут выйти за рамки генерации текста и действительно могут способствовать научным открытиям. Они называют эту перспективу «магистром права в области науки».

Чтобы направить GPT-4 в исследование математической основы P = NP, исследователи обусловили его ответы, используя такие подсказки, как «Вы мудрый философ» или «Вы математик, разбирающийся в теории вероятностей». В ходе 97 раундов подсказки они побудили GPT-4 доказать, что P не равно NP, предположив, что это так, а затем найдя противоречие, известное как доказательство от противного.

Команда утверждает, что их диалог с GPT-4 демонстрирует способность больших языковых моделей сотрудничать с людьми в решении чрезвычайно сложных проблем. Они подчеркивают, что потенциальные возможности применения выходят за рамки простой генерации текста, открывая новые возможности для научных исследований.

Таким образом, это исследование демонстрирует способность генеративного ИИ, в частности GPT-4, обеспечивать новое понимание проблемы P и NP. Участвуя в двустороннем диалоге, исследователи смогли извлечь ценные точки зрения из модели. Эта работа подчеркивает потенциал больших языковых моделей для помощи в решении сложных проблем и содействия научному прогрессу.

источники:

– ZDNet: [Название статьи]

– Статья «Модель большого языка для науки: исследование P и NP» размещена на сервере препринтов arXiv.