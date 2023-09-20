Индийский космический корабль Aditya L1 оборудован для обработки солнечных вспышек и КВМ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) недавно поделилось кадрами своего космического корабля Parker Solar Probe, проходящего через мощное облако коронального выброса массы (CME). Этот КВМ представляет собой сильное выброс из солнечной короны, который потенциально может повредить спутники и космические корабли. Поскольку ожидается, что индийский космический корабль Aditya L1 достигнет пункта назначения через четыре месяца, возникают опасения по поводу потенциального воздействия CME на миссию.

Несмотря на эти опасения, космический корабль Адитья L1 имеет два преимущества, которые могут помочь ему противостоять таким инцидентам. Во-первых, он расположен на значительном расстоянии от Солнца, в отличие от солнечного зонда «Паркер» НАСА, который приближается к Солнцу на расстояние 6.9 миллиона километров. Адитья L1, с другой стороны, находится примерно в 1.5 миллионах километров от Земли. Эта пространственная разница может обеспечить более высокий уровень защиты.

Кроме того, космический корабль Aditya L1 оснащен специальными сплавами и веществами, предназначенными для защиты его от космических опасностей, таких как экстремальная радиация и облака CME. Эта функция гарантирует, что космический корабль хорошо подготовлен к любым потенциальным рискам, связанным с его близостью к Солнцу.

Адитья L-1 — это первая индийская солнечная миссия, которая недавно завершила свой четвертый маневр на Земле 15 сентября. Сотрудничество между Индийской организацией космических исследований (ISRO) и шестью другими национальными институтами направлено на изучение фотосферы, хромосферы и короны Солнца. с использованием современных детекторов электромагнитных частиц и магнитного поля.

Благодаря своей прочной конструкции и защитным мерам космический корабль Aditya L1 может внести значительный вклад в наше понимание Солнца и его поведения. Эта миссия представляет собой решающий шаг в программе освоения космоса Индии, демонстрируя технологическое мастерство страны и ее преданность научным исследованиям.

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