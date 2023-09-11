Увлекательный мир верблюжьих пауков: раскрываем тайны их эволюции

Верблюжьи пауки, которых часто называют «заброшенными родственниками паукообразных» или «ветряными скорпионами», на самом деле не пауки, а разновидность скорпионов рыжего цвета. Эти замечательные существа очаровали как ученых, так и энтузиастов своей агрессивностью, исключительной скоростью бега и способностью процветать в засушливых условиях. Несмотря на их дурную славу, отсутствие полного понимания их эволюционной истории оставило многие вопросы без ответа.

Однако новаторское исследование под названием «Больше не пренебрегаемое: филогеномическое разрешение отношений более высокого уровня у Solifugae» пролило свет на загадки, окружающие верблюжьих пауков. Это исследование, проведенное под руководством профессора Прашанта Шармы из Университета Висконсин-Мэдисон и доктора Эфрата Гавиша-Регева из Еврейского университета в Иерусалиме, знаменует собой важную веху в нашем понимании этих загадочных паукообразных.

Используя передовые технологии секвенирования и уникальный набор генетических данных, исследование позволило преодолеть предыдущие проблемы в различении и изучении верблюжьих пауков. Исследователям удалось построить первое в истории комплексное молекулярное дерево или филогению верблюжьих пауков. Этот прорыв не только разделяет этих существ на две новые группы, но и подчеркивает важность современных геномных методов в разгадке тайн неуловимых организмов.

Одним из основных результатов исследования является существование в Америке двух основных групп верблюжьих пауков, которые произошли от более крупной группы, эволюционировавшей в тропических регионах. Исследование также показало, что пауки-верблюды начали свой эволюционный путь примерно 250–300 миллионов лет назад, в пермский период. Распад континентов и крупное вымирание около 66 миллионов лет назад сыграли важную роль в формировании эволюции этих удивительных существ.

Доктор Гавиш-Регев выразила свое волнение по поводу результатов, заявив, что их работа вывела верблюжьих пауков из тени на свет филогеномного анализа. Недавно предложенные подотряды обеспечивают прочную основу для будущих исследований в этой области и еще больше повышают наше понимание биоразнообразия нашей планеты.

В целом, это новаторское исследование раскрыло секреты эволюции верблюжьих пауков, проливая свет на их историю и взаимоотношения. Использование передовых геномных методов открывает путь для дальнейших исследований этих интригующих существ, что в конечном итоге углубляет наше понимание биоразнообразия и эволюционной науки.

источники:

– Профессор Прашант Шарма, Университет Висконсин-Мэдисон

– Доктор Эфрат Гавиш-Регев, Еврейский университет в Иерусалиме