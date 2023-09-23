Исследователи разрабатывают метод изучения темной энергии в соседних галактиках

Исследователи из Кембриджского университета открыли новый метод потенциального обнаружения и измерения темной энергии, изучая движение между галактиками Млечный Путь и Андромеды. Темная энергия — это загадочная сила, составляющая более двух третей Вселенной и ответственная за ее ускоряющееся расширение.

Ученые традиционно использовали далекие галактики для изучения темной энергии, но еще не обнаружили ее напрямую. Однако исследователи обнаружили, что, изучая, как Андромеда и Млечный Путь движутся навстречу друг другу, они могут оценить верхнее значение космологической постоянной — простой модели темной энергии. Верхний предел, который они нашли, в пять раз превышает значение, которое можно было обнаружить в ранней Вселенной.

Этот метод все еще находится на ранней стадии разработки, но он открывает возможность обнаружения и измерения темной энергии путем изучения нашего собственного космического окружения. Наблюдая за массой и движением Андромеды, исследователи полагают, что можно сделать выводы о космологической постоянной и темной энергии.

Андромеда — ближайшая к Млечному Пути галактика, и две галактики медленно сталкиваются. По мере приближения они начнут вращаться вокруг друг друга. Моделирование исследователей показывает, что темная энергия влияет на то, как Андромеда и Млечный Путь вращаются друг вокруг друга, и, изменяя значение космологической постоянной, они могут наблюдать, как она меняет орбиту.

Хотя этот метод не является прямым обнаружением темной энергии, он дает ценную информацию. Данные телескопа Джеймса Уэбба (JWST) позволят более точно измерить массу и движение Андромеды, что может помочь уточнить верхние границы космологической постоянной.

Изучение других пар галактик также может способствовать дальнейшему пониманию воздействия темной энергии на Вселенную. Темная энергия остается одной из самых больших загадок в космологии, и раскрытие ее тайн может революционизировать наше понимание Вселенной.

источники:

- Письма Астрофизического журнала

- Глоссарий: Млечный Путь, Письма астрофизического журнала.