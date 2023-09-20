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Наука

Ирландия может увидеть потрясающее зрелище северного сияния

ByГабриэль Бота

сентябрь 20, 2023
Ирландия может увидеть потрясающее зрелище северного сияния

Ирландские астрономы могут иметь возможность стать свидетелями замечательного проявления северного сияния 23 сентября. Сентябрьское равноденствие может стать впечатляющим проявлением северного сияния, особенно вдоль сельских береговых линий на севере Ирландии. Также есть вероятность, что огни могут быть видны в других районах, включая Мейо, Эшборн и Дублин, в зависимости от погодных условий. Северное сияние имеет ослепительные оттенки зеленого, розового и красного цвета, возникающие в результате взаимодействия частиц с атмосферой Земли.

Дэвид Мур, редактор журнала Astronomy Ireland, объяснил, что равноденствие повышает вероятность увидеть северное сияние из-за наклона Земли к Солнцу. Хотя спокойное солнце может исключить любые шансы стать свидетелем этого явления, даже небольшой взрыв на Солнце во время равноденствия может спровоцировать появление полярного сияния. Мур предположил, что у жителей северного побережья Ирландии будет лучший обзор, поскольку они смогут смотреть на Атлантический океан без каких-либо помех от городских огней на расстоянии.

Однако Мур предостерег от слишком больших надежд на наблюдение за всем зрелищем, поскольку оно сильно зависит от погодных условий. Непредсказуемая погода в Ирландии часто приводит к облачности, которая может затруднить обзор. Тем не менее, в стране бывают периоды ясного неба, и последний прогноз погоды на 23 сентября указывает на возможность ясного неба после периода дождей. Это дает некоторую надежду звездочетам в Ирландии, которые с нетерпением ожидают ослепительного шоу в ночном небе.

Источники: Журнал Astronomy Ireland, Met Eireann.

By Габриэль Бота

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