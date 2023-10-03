НАСА завершает миссию CALIPSO после 17 лет анализа климата и качества воздуха

НАСА недавно объявило о завершении своей миссии CALIPSO (облако-аэрозольный лидар и инфракрасное спутниковое наблюдение Pathfinder), которая длилась замечательные 17 лет. Эти совместные усилия НАСА и французского CNES внесли значительный вклад в понимание климата, погоды и качества воздуха.

Используя технологию LIDAR (обнаружение света и определение дальности), CALIPSO собрала более 10 миллиардов измерений и подготовила тысячи научных отчетов. В миссии участвовали два спутника CALIPSO и CloudSat, которые были запущены в 2003 году и работали на солнечно-синхронной орбите.

Одной из основных задач миссии было измерение высоты облаков и характеристик различных атмосферных частиц, включая пыль, морскую соль, пепел и сажу. Эти наблюдения сыграли решающую роль в разработке сложных моделей, которые помогают нам понять сложные атмосферные процессы, включая образование облаков, атмосферную конвекцию, осадки и перенос частиц.

Данные CALIPSO оказались особенно ценными во время лесных пожаров в Австралии в 2020 году. Миссия зафиксировала шлейфы дыма, поднимающиеся на необычайную высоту от 15 до 20 километров и достигающие стратосферы. Эта информация позволила получить бесценную информацию о поведении и влиянии дыма лесных пожаров на атмосферу и климат Земли.

Завершение миссии CALIPSO знаменует собой конец замечательной эпохи научных исследований и сбора данных. За период своей работы CALIPSO значительно расширил наши знания об атмосферных условиях, способствуя постоянным усилиям по мониторингу изменения климата, погодных условий и качества воздуха.

Определения:

1. CALIPSO (облако-аэрозольный лидар и инфракрасное спутниковое наблюдение Pathfinder): совместная миссия НАСА и французской CNES, в которой использовалась технология LIDAR для сбора данных о климате, погоде и качестве воздуха.

2. ЛИДАР (обнаружение света и определение дальности): метод дистанционного зондирования, использующий лазерные импульсы для измерения расстояний и сбора информации о свойствах рассеянного света, часто используемый для атмосферных наблюдений.

Источник: ИП