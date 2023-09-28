Лидарный спутник CALIPSO завершил 17-летнюю миссию

Лидарный спутник CALIPSO, совместный проект НАСА и французского CNES, завершил свою научную миссию после 17 лет эксплуатации. CALIPSO, что означает облачно-аэрозольный лидар и инфракрасное спутниковое наблюдение Pathfinder, предоставило ценную информацию о климате, погоде и качестве воздуха.

Оснащенный сложной лидарной системой, CALIPSO работал в тандеме с радиолокационной системой профилирования облаков на спутнике CloudSat, записывая более 10 миллиардов лидарных измерений и информируя тысячи научных отчетов. Измерения спутника помогли улучшить понимание облачных структур, слоев аэрозоля и различных атмосферных процессов.

Одно из примечательных наблюдений CALIPSO включает в себя съемку шлейфов дыма от масштабных лесных пожаров, обрушившихся на Австралию в 2020 году. Спутник наблюдал, как дым достигает стратосферы, что является одним из самых высоких шлейфов, когда-либо зарегистрированных. Наблюдения CALIPSO также сыграли решающую роль в обнаружении и измерении высоты шлейфов пепла от извержений вулканов, что способствовало обеспечению безопасности полетов и предотвращению потенциальных опасностей.

Наследие CALIPSO выходит за рамки научного вклада. Спутник способствовал развитию международного сообщества пользователей данных: сотни студентов использовали данные лидара CALIPSO для своих дипломных исследований. Успешная миссия CALIPSO подчеркивает важность партнерских отношений с участием НАСА, CNES, Канадского космического агентства, Лаборатории реактивного движения, Ball Aerospace Corporation и Fibertek.

Лидарный спутник CALIPSO значительно продвинул наше понимание климата, погоды и качества воздуха, оказав длительное влияние на научные исследования в области атмосферы.

Источники: НАСА, CNES, Канадское космическое агентство, Лаборатория реактивного движения, Ball Aerospace Corporation, Fibertek.