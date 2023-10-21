Расширенные изображения позволяют лучше понять кальдеру Лонг-Вэлли в Калифорнии

Ученые из Калифорнийского технологического института использовали передовые методы визуализации для исследования повышенной сейсмической активности в кальдере Лонг-Вэлли в Калифорнии, спящем супервулкане. За последние несколько десятилетий этот регион в горах Восточной Сьерра-Невады пережил серии землетрясений и инфляцию грунта, причем во время этих эпизодов земля поднималась примерно на полдюйма ежегодно.

Исследовательская группа под руководством профессора Чжунвен Чжаня создала очень подробные подземные изображения кальдеры Лонг-Вэлли, проникающие в земную кору на глубину до 10 километров. Их результаты были опубликованы в журнале Science Advances 18 октября. Изображения показывают, что магматическая камера вулкана покрыта затвердевшей крышкой из кристаллизованной породы, образовавшейся в результате охлаждения и затвердевания жидкой магмы.

Чтобы создать эти подземные изображения, ученые использовали метод, который включает измерение сейсмических волн от землетрясений. Они использовали оптоволоконные кабели, аналогичные тем, которые используются для интернет-услуг, для проведения сейсмических измерений с использованием метода, называемого распределенным акустическим зондированием (DAS). 100-километровый кабель, который они использовали для визуализации кальдеры Лонг-Вэлли, был эквивалентен отрезку из 10,000 XNUMX однокомпонентных сейсмометров.

За период в 18 месяцев команда зафиксировала более 2,000 сейсмических событий, большинство из которых были слишком малы, чтобы их могли ощутить люди. Это исследование знаменует собой первый случай, когда с помощью DAS были созданы столь глубокие изображения с высоким разрешением. Предыдущие исследования с использованием локальной томографии были сосредоточены только на мелководной подземной среде на глубинах около 5 километров или охватывали большую территорию с более низким разрешением.

«Хотя мы не верим, что регион готовится к новому извержению супервулкана, процесс охлаждения может выпустить достаточно газа и жидкости, чтобы вызвать землетрясения и небольшие извержения», — объясняет профессор Чжан. Например, в мае 1980 года в кальдере Лонг-Вэлли произошло четыре землетрясения магнитудой 6 баллов.

В будущие планы команды входит использование 200-километрового кабеля, чтобы проникнуть еще глубже в земную кору, достигнув глубины примерно от 15 до 20 километров. Это позволит продолжить исследование магматической камеры кальдеры, которую часто называют ее «бьющимся сердцем». Использование технологии DAS в этом исследовании подчеркивает ее потенциал для улучшения нашего понимания динамики земной коры и в других регионах.

источники:

– Научно-техническая газета

- Достижения науки