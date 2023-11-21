Калибровочный блок HISPEC: расширяя границы калибровки спектрографов

Развитие спектрографов высокого разрешения на телескопах 10-метрового класса сопровождается потребностью во все более точных методах калибровки для поддержки новаторских научных исследований. Для решения этих задач был разработан калибровочный блок (CAL) инфракрасного спектрографа высокого разрешения для определения характеристик экзопланет (HISPEC).

Устройство CAL было специально разработано для удовлетворения потребностей сложных научных задач, таких как допплеровское изображение атмосфер экзопланет, точные измерения лучевой скорости и высококонтрастная спектроскопия высокого разрешения близлежащих экзопланет. Основываясь на успехах устройства изображения и характеристики планеты Keck (KPIC), CAL включает в себя четыре источника света ближнего инфракрасного диапазона (NIR), в которых закодирована информация о длине волны, которую можно соединить в одномодовые волокна.

Эти источники ближнего ИК-света могут использоваться в синхронном режиме во время научных наблюдений или асинхронно во время дневных калибровок. Чтобы обеспечить абсолютную калибровку в диапазоне от 0.98 мкм до 2.5 мкм, CAL использует лампу с полым катодом (HCL) и ряд газопоглощающих ячеек. Кроме того, гребенка лазерных частот (LFC) обеспечивает стабильную и независимую от времени информацию о длине волны во время наблюдения, а астроэталон более низкой точности служит резервной копией для LFC. Уроки и идеи, полученные в результате разработки инструмента HISPEC, несомненно, сформируют требования к будущим инструментам, предназначенным для чрезвычайно больших телескопов (ELT).

Калибровочный блок HISPEC демонстрирует стремление ученых и астрономов расширить границы знаний в области определения характеристик экзопланет. Благодаря передовым методам калибровки и сложной технологии исследователи могут продолжать совершенствовать свое понимание атмосфер экзопланет, повышать точность измерений лучевой скорости и совершенствовать спектроскопию высокого разрешения.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какова цель калибровочного блока HISPEC?

Калибровочный блок HISPEC (CAL) предназначен для облегчения сложных научных задач по характеристике экзопланет, таких как допплеровское изображение атмосфер экзопланет, точные измерения лучевой скорости и высококонтрастная спектроскопия высокого разрешения близлежащих экзопланет.

Каковы ключевые компоненты блока CAL?

Блок CAL включает в себя четыре источника света ближнего инфракрасного диапазона (NIR) с закодированной информацией о длине волны, которые могут быть объединены в одномодовые волокна. В нем также используются лампа с полым катодом (HCL), газопоглощающие ячейки, гребенка лазерных частот (LFC) и астроэталон более низкой точности.

Как CAL обеспечивает калибровку?

CAL обеспечивает абсолютную калибровку в диапазоне от 0.98 мкм до 2.5 мкм с использованием HCL и газопоглощающих ячеек. LFC предоставляет стабильную и независимую от времени информацию о длине волны во время наблюдения, а астроэталон служит резервной копией для LFC.

Какие уроки можно извлечь из развития HISPEC?

Информация и уроки, полученные в ходе разработки HISPEC, лягут в основу требований к будущим инструментам, предназначенным для чрезвычайно больших телескопов (ELT), обеспечивая постоянный прогресс в области характеристики экзопланет.