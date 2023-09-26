Личинки ручейников строят сложные каменные оболочки для защиты и выживания

Ручейники — очаровательные существа, обитающие в ручьях и являющиеся любимым кормом форели. У этих насекомых есть интересный способ защитить себя и своих личинок от хищников и стремительного потока. Они строят замысловатые оболочки из крошечных камней, найденных в русле ручья.

Фотограф Шерил Р. Гаррисон сделала потрясающий снимок оболочки ручейника в национальном парке Уотертон-Лейкс в Альберте, Канада. Оболочка была построена личинкой ручейника из шелка и камней, полученных из окружающей среды. Он служит переносным укрытием до тех пор, пока личинка не окуклится.

Хотя недавние исследования показали наличие микропластика в некоторых оболочках, оболочка, пойманная Шерил, была найдена в горном ручье в Скалистых горах. Он был построен с использованием различных пород, таких как аргиллит, известняк, доломит и магматические породы.

Строение покрова ручейника имеет важное значение для выживания водного насекомого. Личинки выделяют замечательный клей, известный как «шелк», из железы под подбородком. Этот клей действует как двусторонняя лента, склеивая камни вместе, образуя защитный каменный дом под водой.

Что делает шелк ручейника еще более замечательным, так это его способность прилипать к камням даже под водой. Ученых заинтриговало это уникальное свойство и его потенциальное применение в различных областях, включая медицину. Если исследователи смогут научиться имитировать свойства шелка ручейников, это может привести к прогрессу в медицине человека.

Присутствие личинок ручейников в ручье является положительным признаком здоровой и функционирующей экосистемы. Эти насекомые служат индикаторами общего экологического баланса среды обитания. Шерил Гаррисон находит надежду в кристально чистом ручье, где она сделала снимок, подчеркивая важность сохранения и защиты этой природной среды.

Таким образом, ручейники используют свои естественные способности для создания каменных оболочек из шелка, чтобы защитить своих личинок до тех пор, пока они не окуклятся. Уникальные свойства шелка ручейников привлекли внимание ученых, которые видят потенциальные возможности его применения в различных областях. Изображение, сделанное Шерил Р. Гаррисон, служит свидетельством красоты и устойчивости этих существ и экосистем, в которых они обитают.

источники:

– Фотографии сообщества EarthSky, автор: Шерил Р. Гаррисон

– Национальный парк Уотертон-Лейкс, Альберта, Канада.

определения:

– Ручейники: мелкие насекомые, похожие на мотыльков, обитающие в ручьях и служащие пищей форели.

– Оболочки: Защитное убежище, построенное личинками ручейников из шелка и камней.

– Микропластик: мельчайшие частицы пластика, проникшие в природную среду.

– Окукливания: процесс превращения личинки во взрослое насекомое.

– Клей: липкое вещество, выделяемое личинками ручейников и скрепляющее камни.

– Шелк: вещество, вырабатываемое личинками ручейников и действующее как клей.