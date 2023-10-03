Объяснение яркости молодых галактик на космическом рассвете

Ученые, изучавшие первые изображения самых ранних галактик Вселенной, полученные космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), были удивлены, обнаружив, что они кажутся слишком яркими, слишком массивными и слишком зрелыми для своего возраста. Это открытие привело к вопросам относительно стандартной модели космологии. Однако новое моделирование, проведенное группой астрофизиков Северо-Западного университета, теперь дает объяснение яркости этих молодых галактик.

Вопреки первоначальным предположениям, моделирование показывает, что эти галактики не так массивны, как казалось изначально. Вместо этого менее массивные галактики могут излучать аналогичный уровень яркости за счет нерегулярных всплесков звездообразования. Это открытие не только раскрывает загадку обманчивой массивности молодых галактик, но и согласуется со стандартной моделью космологии.

Моделирование, которое было частью проекта «Обратная связь релятивистской среды» (FIRE), включало моделирование формирования галактик сразу после Большого взрыва. Команда обнаружила, что звезды образуются вспышками — концепция, известная как «взрывное звездообразование». В частности, было обнаружено, что галактики с малой массой имеют этот чередующийся образец звездообразования.

Во время вспышки звездообразования звезды формируются быстро, за которым следует период образования нескольких новых звезд в течение миллионов лет, а затем еще одна вспышка звездообразования. Этот цикл вызван взрывом сверхновых, который выбрасывает газ из системы только в галактиках с малой массой. В более массивных галактиках более сильная гравитация предотвращает выброс газа, что приводит к устойчивому темпу звездообразования.

Моделирование также показало, что бурное звездообразование может объяснить наблюдаемую яркость галактик на космическом рассвете. Количество ярких галактик, предсказанное моделированием, совпадает с количеством, наблюдаемым JWST.

Эти открытия проливают новый свет на раннюю Вселенную и ее формирование. До JWST знания о космическом рассвете были ограничены, и большая часть понимания была основана на предположениях. JWST позволил ученым собрать убедительные данные наблюдений и изучить физику этого древнего периода времени.

источники:

– Северо-Западный университет: https://news.northwestern.edu/stories/2021/10/explaining-the-brightness-of-young-galaxies-at-cosmic-dawn/

– Письма Астрофизического журнала: (нужен URL)