Новое исследование показывает, почему молодые галактики кажутся обманчиво массивными

Недавнее исследование, проведенное физиками Северо-Западного университета, пролило свет на то, почему молодые галактики кажутся более массивными, чем ожидалось. В исследовании использовалось современное компьютерное моделирование для моделирования формирования галактик вскоре после Большого взрыва.

Предыдущие наблюдения, сделанные космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), озадачили ученых, поскольку молодые галактики казались слишком яркими, массивными и развитыми для своего возраста. Как будто эти галактики за считанные годы выросли из младенцев во взрослых.

Новое моделирование, проведенное командой Северо-запада, предполагает, что эти галактики на самом деле могут быть меньше, чем считалось ранее. Результаты показывают, что менее массивные галактики все еще могут излучать яркие вспышки звездообразования, из-за чего они могут выглядеть намного ярче, чем можно было бы предположить по их фактической массе.

Ведущий исследователь Гочао Сунь объяснил, что ключевым фактором является способность системы производить достаточное количество света за короткий период времени. Это может произойти либо потому, что система массивна, либо потому, что она может быстро генерировать свет. Если звездообразование происходит вспышками, оно может излучать вспышки света, приводящие к появлению очень ярких галактик.

Исследование также дает ценную информацию о космическом рассвете, периоде, который ознаменовал формирование первых звезд и галактик во Вселенной. До запуска JWST об этом древнем периоде было мало что известно. Однако наблюдения телескопа значительно расширили наше понимание космического рассвета.

Используя передовые алгоритмы и астрофизическую теорию, исследователи смогли смоделировать образование галактик и изучить вовлеченные в них энергию, массу, импульс и химические компоненты. Их моделирование показало, что взрывное звездообразование, при котором звезды формируются попеременно, может объяснить исключительную яркость галактик на космическом рассвете.

Полученные результаты бросают вызов предыдущим гипотезам и дают правдоподобное объяснение обманчивой массы молодых галактик. Используя компьютерное моделирование, команда смогла подтвердить это, не внося никаких противоречий в наше нынешнее понимание космоса.

Это исследование знаменует собой важный шаг вперед в нашем понимании формирования галактик и ранней Вселенной. Благодаря достижениям в области наблюдательных технологий, таких как JWST, у ученых появилось больше возможностей для изучения физических деталей древних галактик и дальнейшего разгадки тайн космического рассвета.

источники:

– Северо-Западный университет

- Письма Астрофизического журнала (doi: 10.3847/2041-8213/acf85a)