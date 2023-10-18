Взрывная активность Magnetar SGR J1830–0645 наблюдалась с помощью AstroSat

Астрономы использовали индийский космический корабль AstroSat для наблюдения за магнетаром под названием SGR J1830–0645 во время его недавней взрывной активности. Результаты наблюдательной кампании дают больше информации о поведении и свойствах этого магнетара.

Магнетары — это нейтронные звезды, обладающие невероятно мощными магнитными полями, более чем в квадриллион раз сильнее магнитного поля Земли. Эти магнитные поля вызывают излучение высокоэнергетического электромагнитного излучения по мере их распада. Магнетары, как правило, молоды и демонстрируют сильную временную изменчивость своей магнитосферы.

SGR J1830–0645 был обнаружен 10 октября 2020 года космическим кораблем НАСА Swift, когда он испустил мягкий короткий гамма-всплеск. Он имеет период вращения примерно 10.41 секунды и возраст замедления вращения 24,000 1830 лет. Дипольное магнитное поле SGR J0645–550 имеет напряженность около XNUMX триллионов Гаусс.

Группа астрономов под руководством Рахула Шармы из Исследовательского института комбинационного рассеяния света в Бангалоре, Индия, наблюдала SGR J1830–0645 с помощью телескопа мягкого рентгеновского излучения AstroSat (SXT) и пропорционального рентгеновского счетчика большой площади (LAXPC). Они провели временной и спектральный анализ, обнаружив короткие субсекундные рентгеновские всплески, пульсации 0.9–10 кэВ, изменение профилей импульсов в зависимости от энергии, значительное изменение импульсной доли и эмиссионную линию 6.4 кэВ.

Наличие эмиссионной линии позволяет предположить, что вблизи нейтронной звезды может находиться относительно холодное вещество, вызывающее флуоресценцию железа. Всего астрономы наблюдали 67 всплесков средней продолжительностью 33 миллисекунды. Самая яркая вспышка длилась около 90 миллисекунд.

Импульсная фракция SGR J1830–0645 показала значительную эволюцию с увеличением энергии, увеличиваясь примерно до 5 кэВ, а затем резко падая. Такое поведение отличается от наблюдаемого у других магнетаров. Исследование также показало, что SGR J1830–0645 обладает типичными для большинства магнетаров спектральными свойствами в мягком рентгеновском диапазоне, состоящими из двух тепловых компонент и нетепловой степенной компоненты.

Это исследование дает ценную информацию о характеристиках магнетара SGR J1830–0645 во время его всплесковой активности. Изучая подобные магнетары, астрономы смогут лучше понять механизмы их выбросов и динамику их магнитных полей.

Источник: Рахул Шарма и др., наблюдение AstroSat магнетара SGR J1830–0645 во время его первой обнаруженной рентгеновской вспышки, arXiv (2023 г.). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04079.