Район Буркитлам-Парк: новый взгляд на жизнь на горизонте

Берквитлам-Парк-Дистрикт — это захватывающий и долгожданный поселок в Бурквитламе, спроектированный мастером. Расположенный на углу улиц Комо-Лейк-авеню и Кларк-роуд, этот проект, ориентированный на транзит, может похвастаться потрясающими высотными башнями, предлагающими широкий выбор квартир-студий, резиденций с одной, двумя и тремя спальнями. Благодаря ценам от 400 долларов США и депозиту в размере 15% этот проект представляет собой отличную инвестиционную возможность как для студентов СФУ, так и для работающих специалистов.

Район Буркитлам-Парк, спроектированный с учетом удобства и роскошной жизни, предлагает своим жителям целый ряд удобств. На площади 40,000 XNUMX квадратных футов жители могут насладиться симулятором гольфа, караоке-холлом, сауной, паровой баней, залом для йоги и частным парком. В комплексе также есть игровая комната и комната для вечеринок, идеально подходящие для развлечения друзей и семьи.

Дома открытой планировки в районе Буркитлам-Парк представляют собой современное и просторное жилое пространство, идеально подходящее для семей, пенсионеров и инвесторов в недвижимость. Каждый дом тщательно спроектирован BAM Interior Design и имеет высокие потолки высотой девять футов, ламинат, стиральную и сушильную машины, а также системы отопления и охлаждения для круглогодичного комфорта. Квартиры с двумя и тремя спальнями могут похвастаться роскошными кухонными деталями, в том числе настенными духовками, столешницами из кварцевого камня и фарфоровой плиткой в ​​европейском стиле.

Одной из ключевых особенностей района Буркитлам-Парк является его доступность. Расширение Evergreen, расположенное прямо за комплексом, обеспечивает бесперебойное сообщение между крупными городами, а близлежащий доступ к автомагистралям позволяет жителям добраться до Метротауна и центра Ванкувера менее чем за 30 минут. Рядом находится станция Burquitlam SkyTrain, обеспечивающая легкое путешествие между Коквитламом и Бернаби.

Помимо удобного расположения, район Буркитлам-Парк окружен множеством кулинарных, развлекательных и торговых центров. Жители могут посетить кафе, корейские барбекю-рестораны, торговые центры, рынки и бутики в непосредственной близости. Сообщество также предлагает оживленную атмосферу с множеством магазинов, розничных торговцев, бистро, детских садов, YMCA Бетти Аллард, продуктовых магазинов и медицинских учреждений.

Для тех, кто ищет активный отдых на свежем воздухе, район Буркитлам-Парк обеспечивает непосредственный доступ к природным местам для отдыха, включая парк Маунтин-Вью и парк озера Комо. Жители также могут исследовать близлежащие заповедники и велосипедные дорожки, соединяющие Леа и проспект озера Комо.

При поддержке авторитетного застройщика Intergulf Development Group с более чем 40-летним опытом работы Burquitlam Park District предлагает возможность приобрести недвижимость в процветающем центре города Буркитлам. Благодаря своему превосходному расположению, исключительным удобствам и разумным ценам, Burquitlam Park District представляет собой одно из лучших предложений по соотношению цена-качество в метро Ванкувер.

Чтобы оставаться в курсе событий в районе Burquitlam Park и получать важную информацию о проекте, посетите веб-сайт Burquitlam Park District и зарегистрируйтесь для получения обновлений.

Источник: Исходной статье не предоставлен URL-адрес.