Недавно обнаруженное водохранилище вызывает опасения по поводу мегатрясения

Ученые недавно сделали важное открытие огромного водоема под дном океана в зоне субдукции Хикуранги, у побережья Гисборна/Тайравити. Этот регион известен высоким риском землетрясения силой 9 баллов, которое произойдет в течение следующих 50 лет. Новая находка, представленная в недавно опубликованном исследовании, является частью международного исследовательского проекта, направленного на сбор дополнительной информации о желобе Хикуранги.

Зона субдукции Хикуранги — это место, где сталкиваются две тектонические плиты, создавая огромное давление, которое потенциально может спровоцировать сильное землетрясение и последующее цунами. По словам доктора Грэма Леонарда, эксперта по природным опасностям из GNS, именно эта зона является причиной его «бессонных ночей». По оценкам ученых, вероятность того, что в этом районе произойдет мегаземлетрясение в течение следующих 26 лет, составляет 50%.

GNS провела моделирование, которое предполагает, что землетрясение магнитудой 8.9 в зоне субдукции Хикуранги может вызвать цунами с волнами высотой до 20 метров вдоль частей побережья Новой Зеландии. Таким образом, у жителей остается всего 13 минут на эвакуацию в безопасное место.

Открытие водного массива под дном океана изучается, чтобы понять, как его давление может способствовать явлению, называемому медленными землетрясениями. События медленного скольжения разворачиваются в течение недель или месяцев и в конечном итоге могут привести к мегаземлетрясению. Ведущий автор Эндрю Гейс из Университета Западного Вашингтона подчеркивает, что, хотя исследователи не могут полностью оценить воздействие на линию разлома, они наблюдали гораздо большее количество воды, чем обычно. Газ требует более глубокого бурения, чтобы определить, влияет ли вода на давление вокруг разлома, поскольку эта информация может дать ценную информацию для более точного прогнозирования сильных землетрясений.

Зона субдукции Хикуранги расположена на территории обширной вулканической провинции, которая образовалась миллионы лет назад, когда массивный шлейф лавы прорвал земную поверхность в Тихом океане. Это извержение вулкана, одно из крупнейших известных событий на Земле, оставило неизгладимое геологическое наследие в регионе.

Хотя открытие водохранилища приносит новое понимание сложной динамики зоны субдукции Хикуранги, оно также подчеркивает важность продолжения исследований в области прогнозирования землетрясений и подготовки к ним. Благодаря этим новым знаниям ученые смогут улучшить системы раннего предупреждения и обеспечить безопасность уязвимых прибрежных сообществ.

Определения:

– Зона субдукции: тектоническая граница, где сходятся две литосферные плиты, при этом одна плита скользит под другую.

– Мегатрясение: землетрясение магнитудой 9.0 или выше.

– Цунами: серия океанских волн, вызванная сейсмической активностью под дном океана.

– Землетрясение с медленным скольжением: землетрясение, которое происходит в течение длительного периода, обычно от недель до месяцев, в отличие от обычных быстрых землетрясений.

источники:

— Исходная статья