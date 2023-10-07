Исследование показало, что шмели используют хитрую стратегию для борьбы с азиатскими шершнями

Новое исследование ученых из Университета Эксетера показало, что шмели разработали успешный метод защиты от азиатских шершней. Исследователи обнаружили, что при нападении шмели с желтовато-хвостыми хвостами падают на землю, в результате чего шершни теряют хватку и дают пчелам возможность дать отпор. Шмели либо поднимают жало и борются с шершнем, пока тот не сдастся, либо успешно выбивают его. В ходе исследования было зафиксировано более 120 таких атак и установлено, что шмелям каждый раз удавалось отбиваться от шершней.

По словам Томаса О'Ши-Уеллера, исследователя из Университета Эксетера, такая защитная реакция падения на землю оказывается более успешной, чем методы, используемые медоносными пчелами, которые часто изо всех сил пытаются спастись, попав в схватку в воздухе. Однако, несмотря на стратегическую борьбу шмелей, колонии в районах с высокой численностью азиатских шершней показали снижение темпов роста, что указывает на то, что шершни по-прежнему оказывают негативное влияние.

Азиатские шершни являются инвазивными видами, вызывающими хаос в Европе и представляющими угрозу для популяций пчел в Великобритании. Эти шершни охотятся на различных насекомых, в том числе на медоносных пчел, но их влияние на других опылителей, таких как шмели, до конца не изучено. Исследование проливает свет на их взаимодействие со шмелями, обнаружив удивительное открытие: шершни совершенно безуспешно нападали на шмелей.

Исследовательская группа разместила коммерчески выращенные колонии шмелей в разных местах Испании с различной плотностью азиатских шершней. Однако до сих пор неясно, почему колонии в районах с более высокой плотностью шершней росли медленнее.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять влияние азиатских шершней на популяции шмелей. Исследование финансировалось Исследовательским советом по биотехнологиям и биологическим наукам (BBSRC) и Европейским фондом регионального развития (ERDF).

источники:

– Университет Эксетера

- Новости BBC