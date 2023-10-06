Шмели разработали хитрый механизм защиты от азиатских шершней, применив технику «остановись, упади и перекатись», используемую пожарными. Исследователи провели исследование, разместив пчелиные семьи в районах, где обитают популяции шершней, и используя камеры для наблюдения за любыми нападениями. Команда засняла на камеру 120 засад в 12 различных колониях Испании и обнаружила, что при нападении шершня шмели мгновенно прекращали летать и падали на землю, а затем перекатывались на спину и поднимали свои жала в целях самообороны.

В результате падения шершень обычно терял контроль над пчелой, позволяя пчеле убежать. Однако, если шершнему удавалось сохранить хватку, начиналась борьба, когда пчела перекатывалась на спину и отталкивала шершня своим жалом. Исследователи обнаружили, что эта стратегия на 100% эффективна при отражении атак шершней.

Несмотря на успех этого защитного механизма, ульи шмелей в районах, где обитают шершни, были менее успешными и росли медленнее, чем ульи в районах, свободных от шершней. Точная причина этого остается неизвестной, но исследователи подозревают, что присутствие шершней может оказать негативное влияние на колонии шмелей.

Азиатские шершни известны своим хищническим поведением и используют технику под названием «ястреб», чтобы атаковать и убивать различные виды насекомых, включая медоносных пчел. Однако оказалось, что шмелей сложнее подчинить этому методу. Хотя шершни пытались таким же образом атаковать шмелей, по наблюдениям, сделанным в ходе исследования, они оказались совершенно безуспешными.

Защита от нападений шершней энергетически затратна для шмелей, особенно когда численность шершней высока. Шершни конкурируют с пчелами за нектар цветов и постоянно беспокоят их на цветочных грядках, частыми нападениями. Эта конкуренция за ресурсы и риск нападения хищников могут оказать существенное влияние на популяции шмелей.

Результаты этого исследования дают ценную информацию о защитных стратегиях шмелей против азиатских шершней. Исследование было опубликовано в журнале Communications Biology.

источники:

– Исследование: биология связи.