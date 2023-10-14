Неожиданные боевые навыки длиннохвостого шмеля против азиатских шершней

Новое исследование, проведенное исследователями из Университета Эксетера, показало, что шмель с желтовато-коричневым хвостом обладает уникальным и эффективным методом защиты от азиатских шершней. Азиатские шершни представляют собой глобальную проблему: они вторгаются на многие континенты и наносят ущерб экосистемам, охотясь на насекомых, в том числе на таких важных опылителей, как пчелы. Одной из их целей является желтохвостый шмель, распространенный вид в Европе.

Исследователи наблюдали колонии шмелей с желтовато-коричневыми хвостами, расположенные в различных местах Испании, с присутствием азиатских шершней. С помощью автоматизированных систем видеонаблюдения команда зафиксировала более 120 нападений шершней на шмелей. Удивительно, но при каждой встрече шмели успешно отбивались от шершней, используя хитрую тактику падения на землю при нападении. Это привело к тому, что шершни потеряли хватку или упали, давая шмелям возможность участвовать в борцовском поединке, пока шершни в конце концов не сдались и не ушли.

Успех шмелей в защите себя считается «эволюционным совпадением», поскольку эти два вида не эволюционировали одновременно. Для шмелей было неожиданностью обнаружить естественную устойчивость к азиатским шершням. Однако, несмотря на их боевые навыки, присутствие азиатских шершней по-прежнему негативно влияет на желтохвостых шмелей. Исследователи обнаружили, что колонии в районах с более высокой плотностью шершней имели более медленные темпы роста.

Причина такого воздействия до сих пор неясна, но вполне вероятно, что шершни ограничивают успех колонии. Защита от атак шершней энергозатратна для шмелей, а когда численность шершней высока, это может существенно повлиять на их добычу. Настойчивость и агрессивное поведение шершней делают их нападения целесообразными, несмотря на высокий процент неудач, поскольку иногда им удается поймать и убить свою жертву.

В целом, хотя желтохвостый шмель разработал впечатляющую стратегию защиты от азиатских шершней, он по-прежнему сталкивается с проблемами в районах с высокой плотностью шершней. Это исследование подчеркивает сложную динамику между различными видами в экосистемах и важность понимания их взаимодействия для усилий по сохранению.

источники:

- Коммуникационная биология