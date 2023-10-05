Защитная стратегия шмелей против азиатских шершней

Было обнаружено, что у шмелей есть интересная защитная стратегия против азиатских шершней. При нападении шмели падают на землю, в результате чего шершни теряют хватку или вступают в борьбу. Исследователи из Университета Эксетера наблюдали более 120 таких нападений и были поражены, обнаружив, что шмели каждый раз успешно отбивались от шершней. Однако, несмотря на успех в обороне, колонии шмелей в районах с высокой численностью азиатских шершней замедлили темпы роста.

Азиатские шершни, также известные как желтоногие шершни, стали агрессивными во многих частях Европы и Азии и недавно были впервые замечены в Соединенных Штатах. Число наблюдений азиатских шершней достигло рекордного уровня в Великобритании и континентальной Европе, что вызывает обеспокоенность по поводу опылителей и побуждает к усилиям по контролю над их популяцией.

Мало что известно о влиянии азиатских шершней на других опылителей, включая шмелей. Исследователи обнаружили, что азиатские шершни охотятся на шмелей, но их нападения на входы в колонию, по их наблюдениям, не увенчались успехом. Однако присутствие азиатских шершней по-прежнему негативно влияло на семьи шмелей. Шершни потребляют нектар из цветов, напрямую конкурируя с пчелами за пищу и постоянно беспокоя их нападениями на цветочные клумбы.

Защитная реакция шмелей, падающих на землю, кажется более успешной, чем защитные стратегии медоносных пчел при столкновении с азиатскими шершнями. Шмели, в отличие от медоносных пчел, не эволюционировали вместе с азиатскими шершнями, поэтому такая защитная стратегия может быть «эволюционным совпадением».

Исследование, проведенное Эксетерским университетом совместно с исследователями из Университета Виго и Университета Сантьяго-де-Компостела, изучало влияние азиатских шершней на колонии шмелей в Испании. Результаты дают ценную информацию о динамике отношений между шмелями и азиатскими шершнями, подчеркивая необходимость дальнейших исследований и усилий по сохранению для защиты опылителей от инвазивных видов.

Источник: Эксетерский университет.

Образец цитирования:

– Количественная оценка воздействия инвазивного шершня на колонии Bombus terrestris, Communications Biology (2023). DOI: 10.1038/s42003-023-05329-5