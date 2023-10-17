Астронавты могут ездить на растаявшей лунной пыли, чтобы преодолеть трудности

Когда астронавты вернутся на Луну, они столкнутся с многочисленными проблемами, включая радиацию, колебания температуры и опасную лунную пыль. Чтобы решить проблему пересечения лунной поверхности, Европейское космическое агентство (ЕКА) изучает идею использования высокоэнергетических лазеров для плавления пыли и создания твердых движущихся поверхностей.

Миссия «Аполлон-11» столкнулась с неопределенностью относительно глубины и количества лунной пыли, что создавало риск затопления во время посадки. Хотя датчики пыли посадочного модуля предотвратили любые инциденты с затоплением, пыль по-прежнему создавала проблемы для краткосрочного исследования поверхности Луны. Поэтому для будущих миссий решающее значение имеет поиск решения проблемы мелкой прилипшей пыли.

Расплавляя пыль на месте, ЕКА стремится создать прочные поверхности, способные противостоять суровым лунным условиям. Моделирование НАСА показывает, что приземление более крупных космических кораблей может поднять значительное количество пыли, потенциально повредив поверхности посадочных модулей. Таким образом, способность плавить пыль и образовывать твердые поверхности могла бы предотвратить эти проблемы.

Программа ЕКА PAVER (прокладывание пути к спеканию реголита на больших площадях) исследует потенциал этого подхода. В контролируемых испытаниях с использованием искусственного лунного реголита для плавления пыли использовался CO12-лазер мощностью 2 киловатт, в результате чего была получена гладкая стеклянная поверхность, которая могла бы служить дорогами, посадочными площадками и рабочими зонами на Луне.

Использование высокоэнергетических лазеров для плавления земного песка для твердых движущихся поверхностей было предложено в 1933 году, но так и не было реализовано. Однако на Луне разработка ресурсов на месте имеет решающее значение, что делает эту концепцию более осуществимой. Вместо того, чтобы доставлять на Луну лазер на углекислом газе, ЕКА предлагает концентрировать лунный солнечный свет с помощью компактной линзы Френеля для достижения эквивалентного плавления.

Недавняя статья с подробным описанием результатов PAVER подчеркивает прямую доступность солнечной энергии и лунного реголита на Луне, что делает спекание или плавление реголита жизнеспособным подходом. Образцы, созданные в ходе исследования, демонстрировали различную прочность на сжатие от 56.19 до 216.29 МПа со средним значением 93.97 МПа.

Это исследование расширяет предыдущие работы по использованию ресурсов на месте, демонстрируя потенциал использования расплавленного лунного реголита для строительства инфраструктуры на Луне. При дальнейшем развитии, езда на расплавленной лунной пыли может стать реальностью, обеспечивая надежный и долговечный транспорт для будущих исследователей Луны.

источники:

– Nature Scientific Reports: «Производство с помощью лазерной плавки крупных элементов, имитирующих лунный реголит, для мощения на Луне», Хуан-Карлос Хинес-Паломарес