Рост внепланетного производства: новый рубеж для технологических гигантов

Стартапы и крупные технологические компании все больше внимания уделяют концепции внепланетного производства, которая предполагает производство товаров и проведение исследований в космосе. В то время как миллиардеры, такие как Джефф Безос и Ричард Брэнсон, были публичными лицами новой космической гонки, за кулисами компании изучают возможности создания компьютерных деталей, сбора стволовых клеток и производства фармацевтических препаратов в космосе.

Одним из главных преимуществ производства в космосе являются уникальные условия, которые оно предлагает. Отсутствие гравитации, низкие температуры и почти идеальный вакуум могут привести к производству более качественной продукции, особенно в таких отраслях, как фармацевтика и технологии. Например, было обнаружено, что кристаллы, выращенные в условиях невесомости, меньше по размеру и более однородны, что делает их идеальными для производства лекарств, таких как Кейтруда компании Merck.

НАСА и другие правительственные учреждения сотрудничают с коммерческими партнерами с 2016 года, чтобы обеспечить возможность производства за пределами Земли. Целью является развитие низкоорбитальной экономики, которая укрепит лидерство США в мире технологий. Однако проблемы остаются, о чем свидетельствует случай Varda Space Industries. Попытки стартапа создать на орбите «фабрику космических лекарств» были пресечены Федеральным управлением гражданской авиации и ВВС США, которые отказали им в просьбе вернуться на Землю.

Несмотря на эти препятствия, ожидается, что спрос на орбитальное производство будет расти по мере выхода в космос все большего числа частных шаттлов. Поскольку Международная космическая станция будет выведена из эксплуатации в 2031 году, НАСА планирует арендовать место на коммерческих транспортных средствах, сэкономив миллиарды долларов. По мере того, как стоимость полетов в космос снижается и создается больше исследовательских центров, возможности для создания внепланетных заводов будут расширяться.

Рост производства за пределами планеты может произвести революцию в различных отраслях промышленности. Используя уникальные условия космоса, компании могут разрабатывать и производить продукцию более высокого качества, а также исследовать новые научные возможности. Хотя проблемы с регулированием и инфраструктурой остаются, будущее производства в космосе кажется многообещающим.

источники:

– Исходная статья: [источник]

– Веб-сайт НАСА: [источник]

– Новости CBS: [источник]

– The Guardian: [источник]

– Фармацевтический голос: [источник]

– Технический кризис: [источник]

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