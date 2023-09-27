Технологические компании изучают возможность производства в космосе

Технологические компании все больше интересуются потенциалом производства продукции в космосе. Как стартапы, так и солидные компании проводят исследования и эксперименты, чтобы определить, могут ли условия невесомости улучшить такие процессы, как создание компьютерных деталей, сбор стволовых клеток и производство фармацевтических препаратов.

НАСА предоставило грант в 2 миллиона долларов ученым, исследующим производство стволовых клеток и генную терапию в космосе. Партнерство между оборонной компанией Northrop Grumman и стартапами также изучает возможность производства полупроводников в космосе. Эксперты прогнозируют, что к концу десятилетия продукты будут содержать элементы, произведенные за пределами Земли.

Концепция «внепланетного производства» предлагает несколько преимуществ. Джефф Безос описал, как тяжелое производство и отрасли, загрязняющие воздух, могут работать вдали от Земли. Определенные условия в космосе, такие как отсутствие гравитации, низкие температуры и почти идеальный вакуум, могут привести к улучшению качества производства определенных ингредиентов, таких как кристаллы.

Фармацевтические компании особенно заинтересованы в возможности производства лекарств в космосе. Компания Merck сотрудничает с Международной космической станцией (МКС) для производства белков в условиях невесомости, а кристаллы, выращенные для производства онкологического препарата компании Merck Кейтруда, оказались меньше и более однородными, чем кристаллы, выращенные на Земле. Bristol Myers Squibb изучает возможность использования внепланетных ресурсов для улучшения хранения лекарств.

НАСА сотрудничает с коммерческими партнерами с 2016 года, чтобы обеспечить возможность производства за пределами Земли. Целью является развитие «низкоорбитальной» (Левской) экономики для укрепления позиций США в технологической отрасли. Однако переход к производству в космосе, вероятно, столкнется с проблемами.

В июле стартап Varda Space Industries запустил капсулу на орбиту Земли с целью автономного выращивания кристаллов препарата ритонавир, используемого для лечения ВИЧ. Несмотря на достигнутый прогресс, еще многое предстоит изучить и разработать, прежде чем производство в космосе станет широко распространенной реальностью.

источники:

– Статья Алайны Демопулос в The Guardian: [вставить URL]

- НАСА

– Мерк

– Бристоль Майерс Сквибб