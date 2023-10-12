Образец НАСА на астероиде Бенну указывает на потенциальные строительные блоки жизни на Земле

Первоначальные исследования НАСА образца астероида Бенну, доставленного на Землю, выявили высокое содержание углерода и воды, что намекает на потенциальные строительные блоки жизни на Земле. Это открытие является частью результатов миссии OSIRIS-REx, которые будут изучаться в течение многих лет, чтобы получить представление о формировании нашей солнечной системы, зарождении жизни на Земле и возможности столкновений с астероидами.

Образец НАСА на астероиде Бенну указывает на высокое содержание углерода и воды, что позволяет предположить потенциальные строительные блоки для жизни на Земле. Это открытие, ставшее частью миссии OSIRIS-REx, будет изучаться в течение многих лет, предлагая понимание Солнечной системы и происхождения жизни.

Предварительная оценка миссии НАСА OSIRIS-REx показывает, что образец Бенну является крупнейшим богатым углеродом образцом астероида, когда-либо доставленным на Землю. Образец будет анализироваться в течение десятилетий, что позволит получить представление о происхождении нашей Солнечной системы, заселении материалов-предшественников жизни на Земле и необходимости принятия мер предосторожности против столкновений с астероидами.

Первоначальный анализ материала астероида уже показал наличие большого количества углерода и воды. Необходимы дальнейшие анализы, чтобы понять природу обнаруженных углеродных соединений. Кураторская группа НАСА провела 10 дней, тщательно разбирая оборудование для возврата образцов, чтобы получить представление о находящемся внутри объемном образце. Ученые провели «быстрый» анализ исходного материала, включая визуализацию, инфракрасные измерения, рентгеновскую дифракцию, анализ химических элементов и компьютерное 3D-моделирование.

Это открытие имеет важное значение для разгадки тайн нашего космического наследия. С каждым откровением Бенну мы приближаемся к пониманию происхождения нашей солнечной системы и потенциала зарождения жизни. Исследование образца астероида будет продолжаться в течение следующих двух лет, что позволит получить ценную информацию о нашем небесном окружении.

источники:

- НАСА

– Миссия OSIRIS-REx