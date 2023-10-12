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Образец НАСА на астероиде Бенну указывает на потенциальные строительные блоки жизни на Земле

ByВики Ставропулу

Октябрь 12, 2023
Образец НАСА на астероиде Бенну указывает на потенциальные строительные блоки жизни на Земле

Первоначальные исследования НАСА образца астероида Бенну, доставленного на Землю, выявили высокое содержание углерода и воды, что намекает на потенциальные строительные блоки жизни на Земле. Это открытие является частью результатов миссии OSIRIS-REx, которые будут изучаться в течение многих лет, чтобы получить представление о формировании нашей солнечной системы, зарождении жизни на Земле и возможности столкновений с астероидами.

Образец НАСА на астероиде Бенну указывает на высокое содержание углерода и воды, что позволяет предположить потенциальные строительные блоки для жизни на Земле. Это открытие, ставшее частью миссии OSIRIS-REx, будет изучаться в течение многих лет, предлагая понимание Солнечной системы и происхождения жизни.

Предварительная оценка миссии НАСА OSIRIS-REx показывает, что образец Бенну является крупнейшим богатым углеродом образцом астероида, когда-либо доставленным на Землю. Образец будет анализироваться в течение десятилетий, что позволит получить представление о происхождении нашей Солнечной системы, заселении материалов-предшественников жизни на Земле и необходимости принятия мер предосторожности против столкновений с астероидами.

Первоначальный анализ материала астероида уже показал наличие большого количества углерода и воды. Необходимы дальнейшие анализы, чтобы понять природу обнаруженных углеродных соединений. Кураторская группа НАСА провела 10 дней, тщательно разбирая оборудование для возврата образцов, чтобы получить представление о находящемся внутри объемном образце. Ученые провели «быстрый» анализ исходного материала, включая визуализацию, инфракрасные измерения, рентгеновскую дифракцию, анализ химических элементов и компьютерное 3D-моделирование.

Это открытие имеет важное значение для разгадки тайн нашего космического наследия. С каждым откровением Бенну мы приближаемся к пониманию происхождения нашей солнечной системы и потенциала зарождения жизни. Исследование образца астероида будет продолжаться в течение следующих двух лет, что позволит получить ценную информацию о нашем небесном окружении.

источники:

- НАСА

– Миссия OSIRIS-REx

By Вики Ставропулу

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