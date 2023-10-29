Для безопасного спуска с орбиты Международной космической станции необходим новый космический буксир

Консультативная группа НАСА по аэрокосмической безопасности (ASAP) подчеркнула исключительную важность безопасного вывода с орбиты Международной космической станции (МКС) после ее вывода из эксплуатации в 2030 году. Они предупредили о потенциальных катастрофических последствиях, если космический корабль бесконтрольно вернется в атмосферу Земли.

Председатель ASAP Патриция Сандерс подчеркнула эту срочность во время недавнего брифинга, заявив, что разрешение бесконтрольного схода МКС с орбиты создаст чрезвычайную опасность для населенных пунктов. Осознавая риск, ASAP рекомендовала разработать космический буксир, который необходим для безопасного спуска МКС с орбиты.

Чтобы гарантировать, что МКС сможет безопасно вернуться в атмосферу Земли и сгореть, НАСА предложило концепцию космического буксира для спуска орбиты космической станции. Космическое агентство ищет либо новую конструкцию космического корабля, либо модификацию существующего космического корабля, который сможет успешно выполнить критический спуск с орбиты во время своего первого полета и обладать возможностями резервирования и восстановления аномалий.

Хотя НАСА изначально предлагало использовать российский грузовой корабль «Прогресс» для вывода МКС с орбиты, остается неясным, жизнеспособен ли этот вариант. В рамках предложенного НАСА бюджетного запроса на 2024 год на разработку космического буксира было выделено 180 миллионов долларов. Космическое агентство также пригласило частные космические компании США внести свой вклад в разработку.

Однако потенциальное сокращение бюджета в результате закона о финансовой ответственности, принятого в июне, может повлиять на планы по выводу космического буксира с орбиты. Сандерс признал, что НАСА столкнется с трудным выбором, если финансирование будет сокращено, но подчеркнул, что спускаемый аппарат является одной из немногих областей, которые нельзя поставить под угрозу.

Обеспечение безопасного схода МКС с орбиты имеет решающее значение из-за ее огромных размеров, составляющих 357 футов (108 метров) в поперечнике, что эквивалентно размеру футбольного поля. Если оставить орбиту бесконтрольно, риск падения на густонаселенные районы внизу будет значительным.

История показала потенциальную опасность неконтролируемых входов в атмосферу. В 1979 году американская космическая станция «Скайлэб» частично приземлилась в населенных пунктах Австралии во время неконтролируемого спуска. Точно так же в 1991 году советская космическая станция «Салют-7» разбилась над Аргентиной во время неконтролируемого падения. К счастью, в этих инцидентах обошлось без травм, но они служат напоминанием о потенциальном ущербе, который может возникнуть, если МКС не будет безопасно уведена с орбиты.

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое Международная космическая станция (МКС)?

МКС — это обитаемая космическая станция, которая служит лабораторией научных исследований, международного сотрудничества и технологических разработок в космосе.

Что такое космический буксир?

Космический буксир — это космический корабль, предназначенный для обеспечения движения и других возможностей, необходимых для маневрирования и перемещения других космических объектов, таких как МКС, на орбите.

Почему важно безопасно вывести МКС с орбиты?

Безопасный вывод МКС с орбиты имеет решающее значение для предотвращения неконтролируемого входа в атмосферу и потенциальных опасностей для населенных пунктов. Большой размер МКС представляет значительный риск, если она бесконтрольно войдет в атмосферу Земли.

Каковы риски небезопасного спуска МКС с орбиты?

Если МКС бесконтрольно войдет в атмосферу Земли, это потенциально может нанести катастрофический ущерб, если упадет на густонаселенные районы.

Каковы исторические примеры неконтролируемых входов в атмосферу?

Примеры включают американскую космическую станцию ​​«Скайлэб» в 1979 году, в результате которой фрагменты приземлились на населенные пункты в западной Австралии, а также советскую космическую станцию ​​«Салют-7» в 1991 году, которая разбилась над Аргентиной. К счастью, в результате этих инцидентов никто не пострадал, но они подчеркивают потенциальную опасность.