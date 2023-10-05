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Наука

Шмели используют шокирующую стратегию, чтобы победить азиатских шершней

ByВики Ставропулу

Октябрь 5, 2023
Шмели используют шокирующую стратегию, чтобы победить азиатских шершней

Исследователи из Университета Эксетера обнаружили удивительный механизм защиты, используемый шмелями с желтовато-коричневыми хвостами при нападении азиатских шершней. Вместо того, чтобы попытаться перехитрить более быстрых и ловких шершней, шмели падают из воздуха, как кирпич, унося шершня с собой. Силы удара о землю достаточно, чтобы шершень потерял хватку или дал шмелю возможность нанести ответный удар своим жалом.

Ученые наблюдали такое поведение во время полевых исследований в Галисии, Испания. Томас О'Ши-Уеллер из Института окружающей среды и устойчивого развития в Эксетере объяснил, что шмели не славятся своим изящным полетом, и если они перестают летать, они падают прямо вниз. Исследователи не ожидали от шмелей такой защитной стратегии, но были впечатлены ее эффективностью.

Шмели с желтохвостыми гнездами гнездятся под землей, что может объяснить, почему они чувствуют себя более уверенно, спускаясь на землю при нападении. Эта тактика падения и фунта оказывается очень эффективной в отпугивании азиатских шершней. Напротив, другие насекомые, например медоносные пчелы, часто становятся жертвами нападений азиатских шершней.

В то время как шмели успешно отбивались от шершней у входа в колонию, исследователи отметили, что колонии в районах с высокой численностью азиатских шершней демонстрировали снижение темпов роста. Известно, что азиатские шершни охотятся на шмелей, что может объяснить негативное воздействие на колонии шмелей.

Исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, проливает свет на замечательные стратегии, которые животные используют, чтобы защитить себя от хищников. В животном мире выживание часто зависит от творческой тактики, позволяющей им не стать пищей.

источники:
Шмели: При нападении шмели падают с неба «как кирпич» и уничтожают азиатских шершней. Университет Эксетера. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-02/uoe-bwu022221.php
Пять животных, которые разработали необычную тактику, чтобы не стать обедом. Хранитель. https://www.theguardian.com/science/2021/mar/02/five-animals-that-have-evolved-extraordinary-tactics-to-avoid-becoming-dinner

By Вики Ставропулу

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