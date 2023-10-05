Шмели используют шокирующую стратегию, чтобы победить азиатских шершней

Исследователи из Университета Эксетера обнаружили удивительный механизм защиты, используемый шмелями с желтовато-коричневыми хвостами при нападении азиатских шершней. Вместо того, чтобы попытаться перехитрить более быстрых и ловких шершней, шмели падают из воздуха, как кирпич, унося шершня с собой. Силы удара о землю достаточно, чтобы шершень потерял хватку или дал шмелю возможность нанести ответный удар своим жалом.

Ученые наблюдали такое поведение во время полевых исследований в Галисии, Испания. Томас О'Ши-Уеллер из Института окружающей среды и устойчивого развития в Эксетере объяснил, что шмели не славятся своим изящным полетом, и если они перестают летать, они падают прямо вниз. Исследователи не ожидали от шмелей такой защитной стратегии, но были впечатлены ее эффективностью.

Шмели с желтохвостыми гнездами гнездятся под землей, что может объяснить, почему они чувствуют себя более уверенно, спускаясь на землю при нападении. Эта тактика падения и фунта оказывается очень эффективной в отпугивании азиатских шершней. Напротив, другие насекомые, например медоносные пчелы, часто становятся жертвами нападений азиатских шершней.

В то время как шмели успешно отбивались от шершней у входа в колонию, исследователи отметили, что колонии в районах с высокой численностью азиатских шершней демонстрировали снижение темпов роста. Известно, что азиатские шершни охотятся на шмелей, что может объяснить негативное воздействие на колонии шмелей.

Исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, проливает свет на замечательные стратегии, которые животные используют, чтобы защитить себя от хищников. В животном мире выживание часто зависит от творческой тактики, позволяющей им не стать пищей.

источники:

Шмели: При нападении шмели падают с неба «как кирпич» и уничтожают азиатских шершней. Университет Эксетера. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-02/uoe-bwu022221.php

Пять животных, которые разработали необычную тактику, чтобы не стать обедом. Хранитель. https://www.theguardian.com/science/2021/mar/02/five-animals-that-have-evolved-extraordinary-tactics-to-avoid-becoming-dinner