Утечка охлаждающей жидкости на Международной космической станции прервала выход российских космонавтов в открытый космос

Международная космическая станция (МКС) столкнулась с незначительной неудачей во время выхода в открытый космос российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба. Когда они проверяли утечку на резервном радиаторе российского лабораторного модуля «Наука», неожиданно вытек пузырек охлаждающей жидкости, что вызвало опасения по поводу их безопасности. Космонавтам было приказано немедленно покинуть район, хотя позже выяснилось, что охлаждающая жидкость не попала на их скафандры.

Чтобы обеспечить безопасность космонавтов и предотвратить попадание загрязняющих веществ в окружающую среду МКС, дуэт выходцев в открытый космос протер свои скафандры и инструменты перед возвращением на станцию. Кроме того, космическое агентство внедрило на МКС дополнительные меры по фильтрации, чтобы устранить любые оставшиеся следы теплоносителя.

Этот инцидент стал третьим случаем утечки теплоносителя из российского оборудования, прикрепленного к МКС. Предыдущие утечки наблюдались на космическом корабле «Союз» в декабре 2022 года и на российском грузовом корабле «Прогресс 82» в феврале, причем обе утечки первоначально были связаны с внешними воздействиями. Однако повторение подобных инцидентов вызывает вопросы о целостности самого оборудования.

Несмотря на утечку теплоносителя, НАСА утверждает, что работа на борту МКС продолжается в обычном режиме. Отложенный выход в открытый космос будет перенесен, и астронавты НАСА по-прежнему планируют выйти за пределы станции в ближайшем будущем.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что стало причиной сбоя во время выхода российских космонавтов в открытый космос?

Ответ: Из резервного радиатора лабораторного модуля «Наука» вытек пузырек охлаждающей жидкости.

Вопрос: Попадала ли охлаждающая жидкость на скафандры космонавтов?

О: Нет, было подтверждено, что охлаждающая жидкость не попала в их скафандры.

Вопрос: Как была обеспечена безопасность космонавтов?

Ответ: Перед возвращением на МКС космонавты протерли скафандры и инструменты, чтобы удалить следы охлаждающей жидкости.

Вопрос: Были ли на МКС ранее утечки теплоносителя?

Ответ: Да, ранее было два инцидента с участием российского оборудования, прикрепленного к МКС.

Вопрос: Есть ли какие-либо опасения по поводу целостности оборудования после этих инцидентов?

О: Повторяющиеся утечки охлаждающей жидкости вызывают вопросы о целостности оборудования.