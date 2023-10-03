Астрофотографы сделали потрясающие изображения туманности Пузырь в разное время

Астрофотограф Стивен Беллавиа из Мэттитука, штат Нью-Йорк, поделился своими захватывающими изображениями туманности Пузырь, сделанными в 2018 и 2023 годах. Отвечая на часто задаваемые вопросы о том, почему он фотографирует один и тот же объект несколько раз, он объясняет, что достижения в оборудовании, технологиях, программном обеспечении и навыки могут привести к значительным улучшениям в астрофотографии.

В 2018 году Беллавиа остался доволен своим изображением туманности Пузырь, используя лучшие инструменты и методы, доступные на тот момент. Однако со временем он приобрел более прочную монтировку, чуть больший телескоп и модернизированную камеру. Кроме того, теперь у него больше фильтров с более узкой полосой пропускания для улучшения качества изображения. Программное обеспечение, которое он использует, было усовершенствовано и теперь включает несколько звезд, а программное обеспечение для захвата изображений имеет функции автоматизации, позволяющие повысить эффективность и избежать ошибок. В оборудование Bellavia теперь также входит электронный фокусер, которым можно удаленно управлять с помощью программного обеспечения захвата изображений для обеспечения точной фокусировки. Более того, достижения в области программного обеспечения для обработки привели к появлению таких методов, как взвешенная интеграция, деконволюция ИИ, снижение шума ИИ и удаление звезд ИИ.

Сравнивая изображения 2018 и 2023 годов, можно заметить заметные различия. Изображение 2023 года раскрывает более подробную информацию о сложной структуре газа и пыли, окружающей туманность.

Размышляя о прогрессе, достигнутом в астрофотографии, Беллавиа выражает свое удивление по поводу того, чего теперь можно достичь на собственном заднем дворе с помощью доступного оборудования. Он признает, что мы живем в замечательные времена для любителей астрономии.

В заключение, сравнение Стивеном Беллавиа изображений туманности Пузырь, сделанных в 2018 и 2023 годах, подчеркивает постоянный прогресс в астрофотографии. Его история является примером того, как оборудование, технологии, программное обеспечение и приобретенные навыки могут способствовать значительным улучшениям в получении потрясающих изображений небесных объектов.

Источник: фотографии сообщества EarthSky.