В недавно опубликованной статье под названием «Модифицированная ньютоновская динамика как альтернатива гипотезе девятой планеты» доцент кафедры физики Кейт Браун и Харш Матур из Университета Кейс Вестерн Резерв обсуждают влияние, которое галактика Млечный Путь окажет на объекты во внешней части Солнца. система, если бы законы гравитации определялись Модифицированной Ньютоновской Динамикой (МОНД), а не законом гравитации Ньютона.

МОНД предполагает, что закон гравитации Ньютона действует до тех пор, пока гравитационное ускорение не станет достаточно малым, чтобы вступил во владение другой режим гравитационного поведения. Браун и Матур, ранее изучавшие влияние МОНД на галактическую динамику, обнаружили возобновление интереса к теории после того, как в 2016 году астрономы объявили, что несколько объектов во внешней Солнечной системе демонстрируют орбитальные аномалии, которые потенциально можно объяснить наличием девятой планеты.

Исследователи стремились определить, исключают ли данные, подтверждающие гипотезу Девятой планеты, МОНД. Однако они обнаружили, что MOND предсказывает эффекты кластеризации, которые наблюдают астрономы. Они подчеркнули, что текущий набор данных слишком ограничен, чтобы сделать надежные выводы, оставляя место для рассмотрения множества возможностей.

Браун объяснил, что независимо от результата это исследование подчеркивает потенциал внешней Солнечной системы в качестве лаборатории для проверки гравитации и изучения фундаментальных проблем физики.

Astronomical Journal, где была опубликована статья, представляет собой ежемесячное рецензируемое издание открытого доступа Американской астрономической ассоциации.

Определения:

– Модифицированная ньютоновская динамика (МОНД): теория, предлагающая альтернативный режим гравитационного поведения, когда гравитационное ускорение становится достаточно малым.

– Закон гравитации Ньютона: фундаментальный принцип, утверждающий, что сила гравитации между двумя объектами прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

источники:

– «Модифицированная ньютоновская динамика как альтернатива гипотезе девятой планеты» – Астрономический журнал